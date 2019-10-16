Kitap severler 71. kez Frankfurt'ta buluştu

Dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt'ta 71. kez kapılarını kitap severlere açtı.



Frankfurt Kitap Fuarı, bugün başladı. Dört gün sürecek dünyanın en büyük kitap fuarına katılan 109 ülkeden 7 bin 500 yayınevi, 400 binin üzerinde eserini kitap severlere tanıtıyor. 285 bin sektör temsilcisini ağırlayacak olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarını 10 binin üzerinde gazeteci takip ediyor. Fuar boyunca kitap tanıtımı, okumalar ve kitabın geleceği gibi konuların işleneceği 4 binin üzerinde etkinlik yapılacak. Bu yıl kitap fuarının konuk ülkesi Norveç olurken, Türkiye fuara 40'ın üzerinde yayıneviyle katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası organizasyonuyla fuara katılan Türk yayıncılar, dünya yayıncılarının katıldığı platformda boy gösteriyor.



Türkiye'nin milli standının açılışını Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, açılış konuşmasında kitabın önemine vurgu yaptı. Başkonsolos Karartı, "Kitaplar ve yazılı metinlerin insanlık tarihini anlamak bakımından geçmişle bugün arasında bir köprü olduğu gibi geleceği şekillendirirken de önemli bir başvuru kaynağıdır. Kitaplar aynı zamanda insanoğlunun bireysel gelişiminin en etkili anahtarlarından biri olma özelliği taşımaktadır" dedi.



Fuara katılmayı bir kültür seferberliği olarak nitelendiren Başkonsolos Burak Karartı, "Fuarda yer almamız dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi, sanat ve edebiyatımızı bu mecrada layıkıyla tanıtabilmemiz açısından fevkalade önemlidir. Ülkemizle ilgili olumsuz ve karalayıcı kampanyaların dengelenmesine yönelik çalışmalarımız bakımından da bu katılımlar ve faaliyetlerimiz ayrı bir ehemmiyete sahiptir" açıklamasında bulundu.



İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün de yaptığı konuşmada Türk yayıncılığının dünyada yaşanılan ticaret savaşlarına rağmen dünya genelinde 16. sırada yer aldığını, 2018 yılında en çok başlıkla kitap yayınlayan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer aldığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Frankfrut Kitap Fuarı'nın Türk edebiyatının ve yazarlarının dünyaya açılması için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, Türkiye'nin yer üstü hazinelerine değer verdiği gibi yeraltı varlıklarına da önem verdiğini bundan dolayı da Göbekli Tepe ile ilgili önemli bir çalışmayı Frankfurt'a taşıyarak önemli bir tanıtım yaptıklarını belirtti.



Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ile fuara katılan yayınevlerinin yetkililerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkonsolos Karartı, Fuara katılan Azerbaycan'ın standını da ziyaret etti. Başkonsolos Karatı'ya fuarda çeşitli kitaplar hediye edildi.



Göbeklitepe tanıtıldı



Bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı'nda, uluslararası alanda kültür insanları ve akademisyenlerce de yakından takip edilen Göbeklitepe ören yeri konusunda, Uluslararası Salon'da bir panel düzenlendi. "Arkeoloji ve Edebiyat: Göbeklitepe - Dünya Tarihini Değiştiren Buluş" başlıklı panel Yazar ve Yayıncı Metin Celal Zeytinoğlu Akademisyen Prof Dr. Necmi Karul ve yazar Yonca Eldener katılımıyla gerçekleşti. Panele ek olarak Türkiye ulusal standında "Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası" isimli bir fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. - FRANKFURT