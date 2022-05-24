Kız çocuklarını taciz eden bisikletli adam, 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı ancak tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika
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Kız çocuklarını taciz eden bisikletli adam, 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı ancak tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edildi

24.05.2022 17:21

Bahçelievler'de bisikletle dolaşarak kız çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mecit G.'ye, mahkeme, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Takdir indirimi uygulamayan mahkeme, tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mecit G. (46), SEGBİS ile bağlandı. Duruşma salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da avukatı hazır bulundu. Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"AİLEM VE ÇOCUKARIM VAR"

Tutuklu sanık Mecit G., savunmasında "Ailem ve çocuklarım var. Bakmakla yükümlü olduğum kişiler var. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığa takdir indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Suçu işlediği sabittir. Sorun suçun cinsel taciz mi, yoksa sarkıntılık mı olduğu. Sanık mağdurun çocuk olduğunu biliyor. Bunu birden fazla kişiye yaptığı da görülmektedir" dedi.

3 YIL 9 AY CEZA ALDI AMA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Takdir indirimi uygulamayan mahkeme, tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Dava konusu olay, 14 yaşındaki B.B.'nin, 31 Aralık 2021 günü Bahçelievler'de bisikletle dolaşan bir şüphelinin kendisini taciz ettiği iddiasıyla ortaya çıktı. Çocuğun şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, sanık Mecit G.'nin kimliğini tespit etti. İncelenen görüntülerde, bisikletiyle yürüyen sanığın, Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokak ve caddelerde uzun süre takip ettiği belirlendi. Mecit G.'nin bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önüne kırıp, onlarla sohbet etmeye çalışarak, taciz ettiği ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan sanık, 21 Ocak'ta tutuklandı. Mesut G. hakkında 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kız çocuklarını taciz eden bisikletli adam, 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı ancak tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika


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