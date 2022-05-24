Kız çocuklarını taciz eden bisikletli adam, 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı ancak tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edildi

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mecit G. (46), SEGBİS ile bağlandı. Duruşma salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da avukatı hazır bulundu. Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"AİLEM VE ÇOCUKARIM VAR"

Tutuklu sanık Mecit G., savunmasında "Ailem ve çocuklarım var. Bakmakla yükümlü olduğum kişiler var. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığa takdir indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Suçu işlediği sabittir. Sorun suçun cinsel taciz mi, yoksa sarkıntılık mı olduğu. Sanık mağdurun çocuk olduğunu biliyor. Bunu birden fazla kişiye yaptığı da görülmektedir" dedi.

3 YIL 9 AY CEZA ALDI AMA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Takdir indirimi uygulamayan mahkeme, tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi.