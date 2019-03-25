Kız Karate Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı
1 saat önce
Anadolu Yıldızlar Liginde hafta sonu Kütahya'da tatamiye çıkan Denizli Kız Karate takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.
Anadolu Yıldızlar Liginde hafta sonu Kütahya
'da tatamiye çıkan Denizli
Kız Karate takımı Türkiye
finallerine katılma hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sporu geliştirmek ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla organize ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları ülke çapında devam ediyor. 23-24 Mart tarihlerinde Kütahya-Kırşehir- Bayburt
ve Van
illerinde yapılan Analig Karate Yarı Final müsabakaları tamamlandı.
Denizli Kız - Erkek Karate takımları Kütahya ilinde düzenlenen Analig Karate Yarı Final yarışmalarına katıldı. Denizli'yi temsil eden kafilede, İl temsilcisi Nevzat Öter, antrenörler İhsan Kaya
ve Vural Kazık takımın başında yer aldı. Zorlu geçen yarı final müsabakaları sonucunda erkek takımı yedinci sırada kalarak elendi. Kız Karate takımı ise üçüncü sırada yer bularak Türkiye Finaline adını yazdırdı. Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Türkiye Finalleri 19-21 Nisan tarihlerinde Bilecik
'te yapılacak. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:14 Kaynak: İHA
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