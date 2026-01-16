Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Haberin Videosunu İzleyin
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti
16.01.2026 23:07  Güncelleme: 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti
Haber Videosu

Konya'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşi ve annesini tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan anne ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşini tabancayla öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

ÖNCE KIZ KARDEŞİ İLE ANNESİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Olay, saat 21.45 sıralarında Selçuklu ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşanan olayda henüz isimleri öğrenilemeyen bir kişi, evde bulunan kız kardeşi ile tartıştı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı 2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı
Bomba iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırı planlarını ertelemesini istedi Bomba iddia: Netanyahu, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istedi

23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 00:03:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.