Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi - Son Dakika

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi

18.12.2020 08:06
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi, System.String[]

KIZILAY Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, son dönemde kan bağışı sayısında ciddi bir düşüş olduğunu belirterek, "Kan stoklarımız önemli ölçüde düşmüş vaziyette.

KIZILAY Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, son dönemde kan bağışı sayısında ciddi bir düşüş olduğunu belirterek, "Kan stoklarımız önemli ölçüde düşmüş vaziyette. Kritik eşiğin altına indiğimizi söyleyebiliriz" diyerek, kan bağışı çağrısında bulundu.

Kocaeli'de salgına karşı alınan tedbirlerle birlikte vaka sayıları da azalmaya devam ediyor. Ancak kentte Kızılay'a yapılan kan bağışlarında da ciddi bir düşüş gözleniyor. Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, kan stoklarında kritik seviyenin altına inildiğini söyleyerek, vatandaşlara kan bağışı yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

'KAN STOKLARIMIZ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞMÜŞ VAZİYETTE'Kan bağışlayanların sayısında çok ciddi bir düşüş olduğunu belirten İpek, "Pandemi dolayısıyla plazma bağışımız özellikle birinci ve ikinci, dalgalar sırasında önemli rakamlara ulaştı. Bu rakamlarla birlikte binlerce vatandaşımız şifa buldu. Bu anlamda çok önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Ancak aralık ayı itibariyle geldiğimiz noktada kan stoklarımız önemli ölçüde düşmüş vaziyette. Kritik eşiğin altına indiğimizi söyleyebiliriz. Bu arada hastanelerde acil ameliyat bekleyen hastalarımız var. Bu hastalarımız için ciddi anlamda kan bağışı gerekiyor. Biliyorum ki, çok cömert olan Kocaeli halkımız kan bağışlarını yaparak bu hastalarımıza şifa olacaklardır. Bildiğiniz gibi, kan satılan bir ürün değil. Fabrikalarda üretilen bir ürün değil. Tamamen kişinin hayatıyla ilgili ve kişi verdiğinde hayat bulabiliyor. Gelin Kocaeli halkı olarak cana can katalım. Hasta olan, şifa bekleyen kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza can olalım ve bu önemli sorumluluğumuzu yerine getirelim" diye konuştu.'İNSANLARIMIZ ÇEKİNMESİNLER' Kızılay Kan Alma Merkezleri'nde hijyene çok dikkat edildiğini vurgulayan İpek, "Pandemi dolayısıyla, şunu izah etmek lazım. Halkımızın, bağışçılarımızın bir korku duyması gayet normal. Ancak hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarında dahi, bağışçılarımız için herhangi bir kısıtlama yok. Bağışçılarımız çok rahatlıkla gelip kan bağışı yapabilirler. Bu anlamda bizim kan alma birimlerimiz de çok hijyenik, sürekli dezenfekte edilen ve sağlıklı birimlerdir. İnsanlarımız hiç çekinmesinler, korkmasınlar. Çok sağlıklı bir ortamımız var. Vatandaşlarımız kan bağışı yaparak kendi sağlıklarını da koruyacaklardır. Plazma konusunda ise Kocaeli'de diğer illere nazaran ciddi anlamda fazla bir plazma bağışı yapılıyor. Bu bağışlar ile binlerce hastamız, korona geçiren ve bu sırada entübe olan binlerce hastamız şifa bulmaya devam ediyor" dedi.'PLAZMA BAĞIŞI 45 DAKİKA SÜRÜYOR'Plazma bağışının öneminden de bahseden İpek, şöyle konuştu:

"Plazma konusunda Türk Kızılay'ımızın Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yaptığı üçlü bir birliktelik vardı. Korona geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş, kan bağışlamasında herhangi bir sorun olmayan bireylerden bir plazmayı alabiliyoruz. Bu plazmalar da entübe olmuş, yani kritik durumda olan hastalarımıza antikor olarak enjekte ediliyor. Onlar da bu şekilde şifa bulmuş oluyorlar. Plazma bağışlamak çok kolay bir işlem. Kişiye korona teşhisi konulmasını takiben 28 gün sonra, kişiler plazma bağışı yapabiliyor. İşlem 45 dakika sürüyor. Biz plazma bağışıyla ilgilenmesi için 24 saat çalışan bir ekip kurduk. Bu ekibimiz randevu ile çalışıyor. Gerektiğinde biz Kızılay olarak bağışçıyı evinden alıp, yine evine bırakabiliyoruz. Bu anlamda çok önemli bir destek sağlıyoruz."


Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi

Koronavirüs, Kan Bağışı, Kızılay, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi - Son Dakika


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