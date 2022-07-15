Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuşması
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın konuşması
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması ANKARA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı'nda program düzenlendi.
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