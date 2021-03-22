Kızılay, özel öğrencilerin sınıflarını yeniledi - Son Dakika

VAN (İHA) – Kızılay, 'Özel Eğitim Sınıflarının Tefrişatı' Projesiyle Van'ın Muradiye ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda bulunan özel eğitim sınıfının tefrişatını tamamladı.

Doğumlarından itibaren yaşıtlarına göre pek çok konuda destek ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan çocukların eğitimleri için devlet okullarındaki özel eğitim sınıflarının tefrişatını yapan Kızılay, Cumhuriyet İlkokulunda bulunan özel eğitim sınıfını da yenileyerek açılışını gerçekleştirdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Kızılay gönüllüsü gençlerin önemli bir sosyal sorumluluğa imza attıklarını söyledi. Yapılan çalışmayı çok değerli bulduğunu söyleyen Savar, "Kızılay; dünyada ve ülkemizdeki afetlerde ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle beraber geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine de katkı sağlıyor. Burada da özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimine önemli katkı sundular. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kızılay Muradiye ve Çaldıran Koordinatörü Selçuk Yay ise "Cumhuriyet İlkokulunda bağışçılarımızın desteğiyle 'Özel Eğitim Sınıflarının Tefrişatı' projesiyle kazandırdığımız sınıfın açılışını gerçekleştirdik. 9 kişilik sınıfımızda down sendromu, hafif ve orta düzeyde öğretim bozukluğu yaşayan öğrencilerimiz eğitim görecek. Bizleri yalnız bırakmayan Muradiye Belediye Başkan Vekilimiz Erkan Savar, Milli Eğitim Müdürümüz Yüksel Zorlu, Kızılay Van Şube Başkanımız Uğur Demiroğlu, Kızılay Erciş Şube Başkanımız Kurbani Özdaş, STK temsilcileri ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN