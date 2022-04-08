Kızılay ve Tarım Kredi Birlik'ten ihtiyaç sahiplerine 13 bin 888 ramazan kolisi - Son Dakika

TÜRK Kızılay ile Tarım Kredi Birlik A.Ş. iş birliğinde hazırlanan, içinde 12 ürün bulunan 13 bin 888 gıda kolisinin 81 ildeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı. Gıda kolilerinin bulunduğu 5 TIR, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. Genel Müdürü Kadir Aydın tarafından uğurlandı.

Türk Kızılay, ramazan ayında yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 13 bin 888 gıda kolisi alımı için Tarım Kredi Birlik A.Ş. ile anlaştı. Gıda kolilerinin 81 ildeki Kızılay şubelerine dağıtımı kapsamında ilk sevkiyat daha önce gerçekleştirildi. Etimesgut'taki üretim yerleşkesinde hazırlanan 5 bin gıda kolisinin 81 ile dağıtımı yapıldı. Bugün de ikinci sevkiyat için 8 bin gıda kolisi hazırlandı. İçinde 12 farklı ürün bulunan gıda kolilerinin yüklendiği 5 TIR, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. Genel Müdürü Kadir Aydın tarafından uğurlandı.

'8 MİLYONU AŞKIN İNSANA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Uğurlama öncesi konuşan Kerem Kınık, Kızılay ile Tarım Kredi Birlik arasındaki anlaşma kapsamında 81 ildeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi gönderildiğini söyledi. Kınık, "Bu kolilerimiz TIR'larla ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine doğru yola çıkacak. Yaklaşık 14 bin koli tedarikimiz var. Ramazan ayının başından beri sevkiyatlarımız devam ediyordu, bugün de 5 TIR sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Kolilerimizin içerisinde 12 farklı ürün bulunmaktadır. Biz vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kuru gıda desteğini sağlamaya gayret ediyoruz. Bu yıl Kızılay yardımlarını ağırlıklı olarak nakit şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bunun yanında yaklaşık 100 bin koli, şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıldı. Kolilerle beraber kavurma konserveleri de hanelere ulaştırılıyor. Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda 75 bin Kızılay gönüllüsü, 13 bin profesyonel çalışanımız sahada" diye konuştu.

Bu yıl zekatlarda kategorik ayrım yaptıklarını belirten Kınık, "Zekatlarımızı vatandaşlarımız dilediklerinde gıda desteği olarak verebiliyor. Dilediklerinde öğrencilere burs olarak veya yetimlere destek olarak verebiliyorlar. 1877'ye 'fitre', 'fidye' ya da 'iftar' yazarak gönderilen mesajda 40 liralık bir bağışı ihtiyaç sahiplerine kolayca ulaştırmış olacaksınız" dedi.

'MARKET SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Kadir Aydın ise çiftçilerin alın teriyle ektiği, ürettiği ürünleri piyasaya ezdirmeyerek değerinde aldıklarını belirtti. Aydın, "Bunun yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarından başta Kızılay olmak üzere bir çoğuna paketler hazırlıyoruz. Günlük kapasitemiz 25 bin, yıllık bugüne kadar ortalama 1 milyon 500 bin adet koli hazırladık. Yıllık hedefimiz bu konuda çok yüksek ve 2,5 milyon koli hazırlamayı düşünüyoruz. Çiftçinin alın terini ezdirmeden, tüketicinin de uygun fiyatla mal almasını temin edebilmeleri için market sayılarımızı binin üzerine çıkarttık. Bu sayıyı daha da arttıracağız" diye konuştu.

Hazırlanan 8 bin gıda kolisi, 5 TIR'la çeşitli illerdeki Kızılay şubelerine gönderildi. Kızılay şubelerinde toplanacak gıda kolileri, daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

htiyaç sahiplerine ulaştırılacak. (DHA)