Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı - Son Dakika
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Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı

26.12.2022 17:00

Bilecik'te kızının polisi arayarak kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı kadın, oturdukları apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu. Talihsiz kadının evin penceresinden düşüp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak'ta, apartmanın 1'inci katında yaşayan 80 yaşındaki alzaymır hastası Fatime Bozali'den haber alamayan birlikte yaşadığı kızı, durumu hemen polise bildirdi. Harekete geçen ekipler yaşlı kadının cansız bedenini apartmanın bahçesinde buldu.

PENCEREDEN DÜŞMÜŞ

Kadının oturduğu evin penceresinden düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kadın evin arka cephesine düştüğünden hiç kimsenin görmediği belirtilirken, kızı annesinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Kızının kayıp ilanı verdiği yaşlı kadın evin arka bahçesinde ölü bulundu

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili araştırma yapıyor.

Kızının kayıp ilanı verdiği yaşlı kadın evin arka bahçesinde ölü bulundu
Kızının kayıp ilanı verdiği yaşlı kadın evin arka bahçesinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Araştırma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı - Son Dakika
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