Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili araştırma yapıyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Araştırma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı - Son Dakika

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