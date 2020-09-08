KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Covid-19'a yönelik yeni tedbirler - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'e kadar eğlence yerlerinin kapatılmasına, seçim mitinglerinin yapılmamasına karar verdi.

KKTC Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgınına karşı yeni ek tedbirler aldı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantında alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamayla duyurdu. Ülkede yerel bulaşın görülmesi ve vaka sayılarındaki artış göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı ile hükümetin bir takım kararlar aldığını ifade eden Özersay, yurt dışından ülkeye gelecekler için kısa süreli karantina uygulamasına geçilmiş olduğunu hatırlattı.

Yeni uygulamanın, dıştan gelecek olan, virüs taşıyan ve taşıma ihtimali olan kişilerin risk oranını azaltacak bir uygulama olduğuna dikkat çeken Özersay, yurt dışından geleceklerin ilk testini yurt dışında yaptıktan sonra ülkede 7 gün kısa süreli karantinada bulundurulacaklarını aktardı.

Özersay, karantina dönemi içinde ve sonunda kişilere test yapılacağını ve virüs taşıyıp taşımadıklarının belli olacağını, bu kişilerin ülke içine virüs taşıma olasılığının ortadan kalkacağını belirtti. Özersay ayrıca son günlerde vaka sayısındaki sayısındaki artış ve yerel bulaşın artması sonucu oluşan yeni durum sonrasında bu kararın alındığını kaydetti.

Uygulamayla yerel bulaş çerçevesinde ortaya çıkan vakalara temaslı takip ekibinin odaklanabilmesinin mümkün kılınabileceğine işaret eden Özersay, bunun önümüzdeki 2 haftalık dönem içinde temaslı takip ekibine yerel bulaşın kontrol altında tutulup temizlenebilmesi için imkan vereceğini söyledi. Alınan ilave tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde alındığına işaret eden Kudret Özersay, bugün alınan diğer kararları da kamuoyuyla paylaştı.

Diskotek, kulüp ve gazinolar 1 Ekim'e kadar kapatıldı

Özersay özellikle kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence merkezleri olan kulüp diskotek ve gazinoların 1 Ekim'e kadar kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Barlarla ilgili olarak da masa ve bistro şeklindeki unsurlar çerçevesinde bir oturma düzeni içinde barların açık kalmasının kararlaştırıldığını ifade eden Özersay, ayaktaki müşteri sayısında da daha önce belirtilen ana kriterler çerçevesinde kısıtlama konulmasına ve daha da katı kurallara tabi olmasına karar verildiğini aktardı.

Okul öncesi, ilkokul 1. ve 2. sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek, diğer okullar 1 Ekim'de açılacak

Eğitimle ilgili alınan kararları da açıklayan Kudret Özersay, ülkede dün itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi, ilkokul 1 ve 2. sınıfların eğitime sıkı bir tedbir ve denetimle devam etmesine karar verildiğini söyledi. Bunun dışında kalan ister özel okul, ister devlet okullarında olsun eğitimin 1 Ekim'e kadar başlamamasına karar verildiğini ifade eden Özersay, o güne kadar alınacak başka ilave tedbirlerle 1 Ekim'de eğitime yeniden başlanması düşüncesinde olduklarını aktardı.

Eğitimin yapılmaması değil, sadece 1 Ekim'e kadar bazı düzeylerde eğitime ara verilmesi yönünde bir karar aldıklarına dikkat çeken Özersay, 1 Ekim'den itibaren eğitime başlanması için bazı ilave tedbirlerin de bugünkü toplantıda ele alındığını kaydetti.

Dershane, etüt ve kreşler açık kalmaya devam edecek

Dershane, etüt ve kreşlerin açık kalmaya devam edeceğine dikkat çeken Özersay, üniversiteler konusunda ise daha önce alınan yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim kararını hatırlattı. Özersay bugün özellikle üniversite öğrencilerinin ülkeye kademeli şekilde gelişini düzenlemek, planlamak ve kolaylaştırmak için Eğitim, Bayındırlık ve Ulaştırma ile Sağlık Bakanlıklarının ayrıca toplantı yapmasına karar verildiğini söyledi. Özersay, bu öğrenciler için yerine göre özel uçak veya gemi seferiyle, kolaylaştırılmış ancak planlanmış şekilde adaya gelmesinin düzenlenmesine karar verildiğini vurguladı.

Bilgisayar ve tabletlerde gerek KDV'yi gerekse gümrük stopajı sıfırlama

Özellikle 1 Ekim'e kadar online eğitimin devamını kolaylaştırma adına da bir takım düzenlemeler yapıldığına işaret eden Kudret Özersay, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda yaşanan sıkıntıları bir nebze giderebilmek adına Maliye Bakanlığı'nın da önerisiyle bilgisayar ve tabletlerde gerek KDV'yi, gerekse gümrük ve stopajı sıfırlama yönünde bir karar üretildiğini belirtti.

Seçim mitingleri 1 Ekim'e kadar yasak

Devam eden Cumhurbaşkanlığı seçim süreci konusunda da Bakanlar Kurulu'nun karar aldığını ifade eden Özersay, bu çerçevede bütün seçim mitingleri ve kitle toplantılarının 1 Ekim'e kadar iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Özersay, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor müsabakalarının da 1 Ekim'e kadar seyircisiz yapılmasına karar verildiğini kaydetti. Özersay çocuk oyun alanlarının, topluca bulunulması söz konusu olan park alanlarının da 1 Ekim'e kadar kapanması kararı alındığını, ancak bireysel spor çalışmalarının yapılabileceğini söyledi.

Kamu sağlığı açısından yarından itibaren 1 Ekim'e kadar düğünlerin ertelenmesine karar verildiğini duyuran Özersay, 1 Ekim sonrasında yapılacak düğünler için de özel bazı ek tedbirler alınacağını belirtti.

"Covid-19 Tedbirlerini Denetleme Birimi" kurulacak

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının bir bölümünün Polis Genel Müdürü'nün katılımıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Özersay, Polis Genel Müdürü ile yapılan değerlendirme sonucunda Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde "Polis Covid-19 Tedbirlerini Denetleme Birimi" oluşturulmasına karar verildiğini söyledi. Özersay, çalışmaların polisin başkanlığında ancak esasen İlçe Emniyet Kurulu üyelerinden alınacak takviye destekle polisin çeşitli alanlarda denetim yapmasına ve hükümete bildirmesine, raporlamasına özellikle caydırıcı olacak şekilde kuralların denetlenmesini görünür şekilde hayata geçirme yönünde bir karar alındığını belirtti. Bugün itibarıyla Polis Genel Müdürlüğü'nün her ilçedeki İlçe Emniyet Kurulları ile özel bir toplantı yapacağını ifade eden Özersay, bu akşamdan itibaren de çeşitli denetimler yapılmaya başlanacağını aktardı.

Bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın bazı işletmelerin açılma, kural ve kriterlerini belirlediğini hatırlatan Özersay, oluşturulacak yeni birimin de bu denetimleri gerçekleştireceğini söyledi. Meclis'te ilgili komitede bununla ilgili bir yasa değişiklik çalışması yapıldığını, ancak yasa değişikliği yapılmadan da polisin gerek Bakanlar Kurulu kararları, gerekse Sağlık Bakanlığı altındaki sağlık kurulu kararlarına uyulmaması durumunda yasal kovuşturma başlatabileceğini belirtti. Özersay, Meclis'teki çalışmaların tamamlanmasının ardından kurallara uyulmaması durumunda verilecek cezaların da netleşeceğini kaydetti.

Vatandaş olsun veya olmasın, herkes karantina ücretini kendi ödeyecek

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, yurt dışından gelip kısa süreli karantinaya girecek olan herkesin vatandaş olsun veya olmasın karantina ücretini kendinin ödeyeceğini vurgulayarak bunun bir istisnası olacağını, üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerini ödemeyeceğini kaydetti. Sağlık ve benzeri nedenlerle sevk ile yurt dışına gönderilen vatandaşların geri geleceklerinde karantina ücreti ödemeyeceğine, bunun ücretinin Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğine işaret eden Özersay, kısa bir süre önce kamuda kronik rahatsızlığı olan ve risk grubunda olan çalışanlara ilişkin yapılan düzenlemeleri de hatırlattı.

Özersay benzeri bir düzenlemenin özel sektör çalışanları için de yapılması yönünde bugünkü Bakanlar Kurulu'nda bir karar aldıklarına işaret ederek risk grubunda olan özel sektör çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurulu'ndan alacağı raporla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan belirli bir maaş desteği almasının mümkün kılınacağını açıkladı.

Kararlar yarın sabahtan itibaren geçerli olacak

Alınan kararların yarın sabahtan itibaren yürürlüğe gireceğini vurgulayan Kudret Özersay, yaşanan süreç içinde ihtiyaçların sürekli değiştiğini, şu an için salgının kontrol altında olduğunu, kontrol dışına çıkmaması için değişen ihtiyaçlar ve değişen şartlar çerçevesinde önümüzdeki günlerde alınan tedbirlerin daha da ağırlaştırılabileceğini veya ilave tedbirlerin alınabileceğini söyledi. Hükümetin salgının önlemesi yönünde tedbir almasının önemine işaret eden Özersay, bu tedbirlerin uygulanmasının ve denetlenmesinin önemli olduğunu, hükümet olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Bireylerin kendilerini koruması ve kendi tedbirini almasının da önemine işaret eden Özersay, toplum olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Özersay salgının KKTC'de kontrol altında götürülebildiğini, hükümetin zaman zaman görüş ayrılıkları bulunsa da salgının kontrol dışı olmaması için gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Karantinasız giriş Sağlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği izne tabi olacak

Açıklamaları ardından soruları da yanıtlayan Özersay, ülkeye 3 gün veya daha kısa süre gelecekler için karantinasız girişin Sağlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın vereceği izne tabi olacağını ifade etti. Özersay, izne tabi olacak kişilerin çift test uygulaması ile ülkeye gelerek 3 günü doldurmadan geri dönmeleri gerekeceğini belirtti.

Özersay bugünkü toplantıda sadece seçim kampanya sürecine ilişkin bir karar alındığını, bunun haricinde seçim için bir karar alınmadığını, çünkü şu an için bir seçimin söz konusu olmadığını söyledi. Seçim günü bugünkü şartların devam etmesi halinde seçimin iptalinin söz konusu olamayacağını ifade eden Özersay, başka bir soru üzerine ise kafe, restoran ve meyhaneler için daha önce bir genelge yayımladığını, bunların bu çerçevede denetleneceğini dile getirdi. - LEFKOŞA