Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu - Son Dakika

Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu

23.10.2020 19:45

Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde ant içtikten sonra Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde ant içtikten sonra Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde ant içtikten sonra Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu. Törenlerde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törenler Tatar'ın Anıt Özel Defterlerini imzalaması ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Tatar Atatürk Anıtı Özel Defterine, "Sizin Türk Milleti ve tüm insanlık için ortaya koyduğunuz ilke, devrim ve ideolojileri daima benimseyen Kıbrıs Türklerinin seçtiği KKTC Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzdayım. Sizin işaret ettiğiniz yolda yürümeye, benimsediğiniz ilkelerinize daima sadık kalmaya, bugünün ve yarının nesillerine aktarılması için çalışmaya devam edeceğiz. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünüz bizler için geleceğe ilerlemede önemli bir ışık olacaktır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden aldığımız destekle halkımızı daha güzel günlere kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz" yazdı.

Tatar, Dr. Fazıl Küçük Anıtı Özel Defterini de imzaladı

Tatar, Dr. Fazıl Küçük Anıtı Özel Defterine ise, "Aziz Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, varoluş mücadelesi için inançla başlattığınız mücadele sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugün sahip olduğu özgür, egemen, demokratik şartlarda bir yaşama kavuşmuştur. Halkımız, demokratik tercihi sonucunda, bana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi etmiştir. Bu meşakkatli ama onurlu görevi devralırken, sizin geçmişte başlattığınız ve Kıbrıs Türkünü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadeleniz, geleceğimize yön verirken atacağımız adımlarda da daima yol göstericimiz olacaktır. Bizlere düşen en asli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran sizin Kıbrıs Türkleri için verdiği mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamak, bizlere miras kalan devletimizi yüceltip güçlendirmektir. Kıbrıs Türklerinin karanlık günlerinde toplumuna büyük fedakarlıklarla öncülük eden, yol gösteren, umut ışığı olan, özgürlük mücadelesi liderimiz olarak sizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun" yazdı.

Tatar, TMT Anıtını ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk ve Dr. Fazıl Küçük anıtlarını ziyaretinin ardından Ortaköy'de bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtını ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kabrini ziyaret etti. Tatar'a Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serkan Öcal, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı eşlik etti. Tatar, TMT Anıtı Özel Defterine, "Aziz Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, önderliğinizdeki varoluş mücadelesi sonucunda Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlığının resmiyet kazandığı, zatıalinizin de kurucusu olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak onurlu bir görevi devraldığım bugünde, Kıbrıs Türk halkı için yapmış olduğunuz büyük fedakarlıkların bilinciyle sizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Üstlenmiş olduğum görev süresince, büyük acı, zorluk ve fedakarlıklar sonucu elde edilen bu kutsal mirası yaşatmak daha da yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak başlıca sorumluluğum olacaktır. Kıbrıs Türk halkının bugün sahip olduğu egemen devleti, özgürce yaşadığı toprakları uğruna verilen mücadeleleri ve ödenen bedelleri asla unutmamak ve unutturmamak için canla başla çalışmak en büyük ilkem olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başta demokratik ve ekonomik yönden olmak üzere her alanda kalkınması, güçlenmesi ve dünya standartları seviyesinde bir yaşama kavuşması, güçlenmesi ve dünya standartları seviyesinde bir yaşama kavuşması hedefiyle tüm gücümle çalışacağım. Kıbrıs konusunda, sizlerin mücadelesinden ve halkımdan aldığım güçle, Kıbrıs Türk halkının haklarının göz ardı edilmediği, iki halkın siyasi eşitliğine dayalı bir anlaşma için uğraş verirken, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi yegane güvencemiz olmaya devam edecektir. Anavatan Türkiye ile diplomatik iş birliği yanında ekonomik iş birliğimizi de daha da güçlendirerek, Kıbrıs Türk halkına bu topraklarda, onurlu bir geleceği oluşturmak temel hedefimiz olacaktır. Emekleriniz, çabalarınız, mücadeleniz unutulamaz. Huzur içinde yatın. Merak etmeyin. Gelecek artık emin ellerde ve güvendedir" yazdı.

"Mücahit ruhuyla izinizden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz"

Tatar, daha sonra Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kabrini de ziyaret ederek, buradaki özel defteri imzaladı. Tatar, "Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanı olarak izinizde, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'imizi güçlendirmek ve halkımıza güvenli ve müreffeh bir gelecek sunabilmek için Mücahit ruhuyla izinizde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ruhunuz şad olsun" yazdı.

Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu
Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu
Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu
Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı, Fazıl Küçük, Tatar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu - Son Dakika


Son Dakika

Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışı sonrası açıklama yapıyor         
19:58
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir         
19:34
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı         
19:03
Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti         
18:25
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü         
17:14
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak         
11:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 20:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei