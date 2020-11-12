KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti

12.11.2020 21:01
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Vekili ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Vekili ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Spehar'ı beraberindeki heyetle kabul etti.

Elizabeth Spehar'ın ekibini tanıştırması vesilesiyle yapılan görüşmede, Ersin Tatar muhataplarına, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs'ta bir uzlaşı elde etmek için belirlediği yeni yaklaşım ve politikayı anlattı.

Bugüne kadar başarısız olan federasyon görüşmelerinin geride kaldığına işaret eden Tatar, olası uzlaşının egemen eşitlik ve iki devletlilik zemininde aranması gerektiğini ifade etti ve bu mesajın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de iletilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır Kıbrıs Rum kesiminin talepleri üzerine uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladığı izolasyon ve kısıtlamalardan ötürü Kıbrıs Türkü'nün dünyadan soyutlanmak istendiğini, bu süreçte tek destekçilerinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının, ana vatan Türkiye ile olan kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerini eleştirmeye hakkı bulunmadığını ifade eden Tatar, Türkiye dışındaki ülkelerden KKTC'ye doğrudan uçuşlar bulunmamasının hem bir insan hakları ihlali hem de ekonomiyi çökertmeye yönelik kabul edilemez bir davranış olduğunun altını çizdi.

Kapalı Maraş

Ersin Tatar, Maraş'ın BM kararlarında da öngörüldüğü şekilde eski sakinlerine açılmasının ezber bozucu bir adım olduğunu, buradaki malların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de tanıdığı KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle sahiplerine iadesinin hedeflendiğini belirtti.

Bu hamlenin uluslararası hukuka da uygun olduğunu ifade eden Tatar, bu konuda Rum vatandaşlarından da yoğun talep ve müracaatlar bulunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte Maraş'ın bir paket çerçevesinde defaatle önerildiğini, sonradan bütünlüklü çözümün bir parçası haline geldiğini, ancak gerek bu paketleri, gerekse bütünlüklü çözümü Rumların hep reddettiğini hatırlattı.

Tatar, bu şartlarda kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra hala kapalı ve atıl kalmasının siyasi, ekonomik, hukuki ve insani herhangi bir mantığı bulunmadığını da ifade etti.

Spehar ise iki taraf arasındaki güvenin çok düşük bir noktada olduğunu, taraflar arasında güven yaratıcı önlemler uygulanması adına teknik komitelerin yeniden canlandırılması için gayret sarfedilmesi gerektiğini söyledi.

Elizabeth Spehar, BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki misyonu ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Öte yandan görüşmede, BM Genel Sekreterinin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un Ada'ya ay sonu yapmayı tasarladığı ziyaret ile Genel Sekreterin tarafları bir araya getireceği 5+BM formatındaki toplantı hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti - Son Dakika


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