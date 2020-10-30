KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından liderlerden Türkiye'ye destek ve geçmiş olsun mesajları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de meydana gelen deprem dolayısı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. Tatar, ayrıca İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Anavatanımızın güzel şehri İzmir'de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye'nin tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum" dedi. - LEFKOŞA