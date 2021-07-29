KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a 'teşekkür' telefonu - Son Dakika

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurulu'nda düzenlenen Azerbaycan-Pakistan- Türkiye Meclis başkanları toplantısında yaptığı konuşmasındaki Kıbrıs vurgusundan dolayı teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a telefonu ederek, Parlamento Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada Kıbrıs vurgusuna yer verdiği için teşekkür etti. Şentop da Ersin Tatar'a, KKTC'nin kardeş ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar verdiği desteğin bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Şentop, Parlamento Başkanları Toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karabağ gibi Kıbrıs da Türkiye'nin yarım asırlık milli ve asli meselesidir. 50 seneden uzun bir süredir Kıbrıs meselesine çözüm bulunamamasının esas sebebi, Rum tarafının hakimiyetçi zihniyeti ve Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkleriyle iktidarı ve refahı paylaşmak istememesidir. Kıbrıs Türk tarafı ise Cenevre'de egemen eşitliklerinin ve uluslararası eşit statülerinin tescil edilmesini, bilahare iki devlet arasında müzakerelerin başlamasını isteyerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yazılı bir teklifte bulunmuştur. Kıbrıs Türk tarafı teklifini, adadaki iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesisi üzerine inşa etmiştir. Kıbrıs Türk tarafının söz konusu vizyonunun Kıbrıs'ta çözümü sağlayacağına, aynı zamanda da bölgesel barış ve istikrarı güçlendireceğine inanıyoruz ve bahse konu vizyonu destekliyoruz. Kıbrıs Türkünü senelerdir insanlık dışı ambargolara maruz bırakan statükonun değişmesini samimiyetle arzu ediyorum. Uluslararası toplumdan da bu sürece destek vermesini, Kıbrıs Türk tarafının yeni teklifini ön yargısız şekilde değerlendirmesini bekliyoruz."