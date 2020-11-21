Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Sanayicileri ve İş adamları Derneği (İSİFED) ve Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği (İŞAD) heyetlerini kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Sanayicileri ve İş adamları Derneği (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu ve Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ile beraberindeki heyetleri kabul etti. Tatar, İSİFED ve İŞAD yetkililerini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Her zaman söylüyoruz gönül birliğimiz, kader birliğimiz zaten aynı. Aynı milletin evlatlarıyız" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'yle KKTC'nin bağlarını güçlendirmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'nin 37. yıldönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinde bulunan, bakanlar, gelmiş geçmiş tüm zamanlardaki birçok önemli yöneticilerle hep birlikte burada coşku ile bayramımızı kutladık. Çok önemli konuşmalar yapıldı. Maraş'a gittik, hastane açılışını yaptık ve çok anlamlı bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı. Tatar, bu ziyaret ile KKTC ve Türkiye arasındaki güçlü bağ ve birlikteliğin tüm dünyaya duyurulduğunu kaydetti.

Kıbrıs meselesinin ulusal bir dava olduğunu, Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklere rahatlık vermeyerek her anlamda gelişmesini engellemeye çalışan bir Rum yönetimi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı millet olduğunu vurguladı. Tatar, "Türklerin iradesi kendi cumhuriyetlerinde, bağımsız, özgür ve Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde buradaki Türk devletini yaşatmaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı üstünde bir Türk devletidir. Bu anlamda Türkiye'yle birlikte kararlar üretmek, buradaki yaşamın ve refahın artırılması için ekonomik meselelerde gerçekten üretken bir yapının ortaya çıkması için iş birliği içerisinde dünyaya açılmamız, ihracat yapabilmemiz, üretebilmemiz, katma değer yaratabilmemiz gerekmektedir. İnsanlarımıza daha fazla umut verebilme anlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zemininin güçlenmesi ve daha sağlam bir noktada durabilmesi için insanlarımızı buna inandırmak önemlidir. Çünkü bir ülkenin, bir devletin gelişebilmesi için, kalkınabilmesi için, inanmak gerekmektedir" dedi.

KKTC'ye yatırım yapmanın önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar içerisinde büyük başarılar sağlandığının altını çizerek örnekler verdi. Konuşmasının devamında gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçlarının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Türkiye arasında gittikçe güçlenen bağa vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Gönül birliği, kader birliği ama esas olan milletin sevgi bağları. Ben hep yüreğinden konuşan bir kişiyim ve bu heyecanımı hep yansıtıyorum. Bu heyecanla bu makamlara geldim. Bu heyecanımı Allah bitirmesin. Hep birlikte, gönül birliği içerisinde, Allah bizim başımızdan Türkiye'mizi eksik etmesin. Türkiye'miz güçlensin" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)