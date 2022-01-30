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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye dönüşü açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye dönüşü açıklamalarda bulundu Açıklaması

30.01.2022 22:41
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye dönüşü açıklamalarda bulundu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Şubat'ta yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'na vereceğini belirterek, "Temennimiz, Türkiye'nin bakışı da odur, istikrarlı bir hükümet kurulması ve bu hükümetin uzun...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Şubat'ta yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'na vereceğini belirterek, "Temennimiz, Türkiye'nin bakışı da odur, istikrarlı bir hükümet kurulması ve bu hükümetin uzun zaman kesintisiz hizmet etmesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet, Kayseri ve Ankara temaslarını tamamlayarak KKTC'ye döndü.

Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bazı bakanlar ve bürokratlar tarafından karşılanan Tatar, basın mensuplarına temaslarını değerlendirdi.

Kayseri Üniversitesi tarafından şahsına fahri doktora unvanı takdim edildiğini söyleyen Tatar, üniversitede Kıbrıs sorunu ve Mavi Vatan'daki son durum hakkında "Mavi Vatan'da KKTC'nin rolü" konulu konferans verdiğini söyledi.

Tatar, KKTC'den kendisine eşlik eden Ekonomik Örgütler Platformu başkanlarıyla birlikte Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Ekonomik örgüt temsilcilerinin de muhataplarıyla çeşitli temaslar yaptığını kaydeden Tatar, Kayseri'deki Kıbrıs gazileri, esnafı, iş insanları ve halkla bir araya geldiğini de sözlerine ekledi.

Tatar, Kayseri'de basın toplantısı düzenlediğini de belirterek, "Elbette böyle temasların ve ziyaretlerin büyük faydası vardır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de Ankara'da görüştüğünü ifade eden Tatar, görüşmede, Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Rum-Yunan ikilisinin son haftalarda PKK/PYD terör örgütüne yeni izinler vermesi gibi konuların ele alındığını söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğinin artarak devam edeceğine vurgu yaparak, Oktay ile ekonomik konuları da ele aldıklarını ifade etti.

İlerleyen dönemde KKTC'de yeni hükümetin kurulmasıyla birtakım temaslar ve çalışmalar olabileceğini dile getiren Tatar, "Türkiye'nin KKTC'ye bakış açısı, birkaç hafta içerisinde bir hükümetin oluşmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Temennimiz, istikrarlı bir hükümet kurulmasıdır"

Tatar, yeni seçilen milletvekillerinin 7 Şubat'taki yemin töreninin ardından resmi olarak hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na vereceğini belirterek, "Temennimiz, Türkiye'nin bakışı da odur, istikrarlı bir hükümet kurulması ve bu hükümetin uzun zaman kesintisiz hizmet etmesidir." diye konuştu.

KKTC'de Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'nde yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan sıkıntıya da değinen Tatar, Kayseri temasları sırasında Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirterek, bakımevinde gereken düzenlemelerin en kısa sürede yapılması gerektiğini bildirdi.

Tatar, bugün ise Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın daveti üzerine Ankara'nın Beypazarı ilçesini ziyaret ettiğini ve halkla buluştuğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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