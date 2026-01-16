KKTC'de Akıllı Ulaşım Sistemi Lansmanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KKTC'de Akıllı Ulaşım Sistemi Lansmanı

KKTC\'de Akıllı Ulaşım Sistemi Lansmanı
16.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de Akıllı Ulaşım Sistemi Projesi tanıtıldı, 150 hız tespit sistemi kurulacak.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC), 'Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi'nin lansmanı yapıldı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen lansmana, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Radar Teknolojileri A.Ş. (RADARSAN) Genel Müdürü Serhat Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında KKTC genelinde yol yapım ve yenileme çalışmaları, kritik kavşak düzenlemeleri, trafik güvenliğini artıran altyapı yatırımları ve ulaşım denetimini güçlendiren uygulamaların, ekonomik hayatın günlük ritmiyle doğrudan bağlantılı olarak ele alındığını söyledi. Yılmaz, "Bu kapsamda, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında bugüne kadar 213 kilometresi bölünmüş yol, 433 kilometresi tek yol, 176 kilometresi üçüncü sınıf yol olmak üzere toplam 822 kilometrelik yol ağını tamamlayarak trafiğe açtık. Lefkoşa Çevre Yolu Projesi çerçevesinde Girne Köprülü Kavşağı ve 4,5 kilometrelik kesimi tamamladık ve 20 Temmuz 2025 tarihinde hizmete aldık. Lefkoşa-Gazimağusa ayrımı, Değirmenlik-Girne-Esentepe ayrımı güzergahında yer alan ve 19,5 kilometre uzunluğa sahip Dağ Yolu Projesi'nin ihalesi gerçekleştirdik. Köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. 2021-2025 döneminde toplam 176 kilometrelik köy yolunu tamamlayarak hizmete aldık. Akıllı ulaşım sistemleriyle fiziki alt yapıyı buluşturmak gerekiyor. Bu projeye Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 5 milyon dolara yakın bir kaynağı tahsis ettik. 130 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 150 yeni nesil hız tespit sistemi kurmuş oldu. Başlangıcından itibaren yapay zekayla tasarlanmış bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu sistemlerle Ada genelinde dağınık denetim anlayışını geride bırakarak, bütüncül ve merkezi bir denetim altyapısı oluşturduk. Bu sistemler yerli donanım ve yerli yazılım bileşenleriyle entegre bir şekilde sahaya yerleştirdik" dedi.

'SİSTEMİN AMACI CAN KURTARMAK'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de halkın ihtiyaçlarını önceleyen yatırımlar yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Halkımızın can güvenliğini ve huzurunu koruyan tüm yatırımları öncelikler arasında tuttuk. Trafik güvenliği de bu anlayışın en somut başlıklarından sadece biridir. Çünkü konu yol olduğunda, konu hız olduğunda, konu trafik olduğunda mesele aynı zamanda insan hayatıdır. Yollarımız, eski günlere oranla artık hem altyapı hem de teknik olarak son derece iyi duruma gelmeye başlamıştır. Daha da iyi noktalara taşımak için canla başla çalışıyoruz. Ancak trafik kazaları ne yazık ki hala canımızı yakmaya devam ediyor. Polis raporlarının ortaya koyduğu verilere göre, kazaların çok önemli bir bölümü ne acıdır ki ya dikkatsiz sürüşten ya da aşırı hızdan kaynaklanmaktadır. Yani temel sorun sürücü davranışlarıdır. Tıpkı yol güvenliği gibi bu temel sorunu da ortadan kaldırmak devletin sorumluluğundadır. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz ve en temel can kaybı unsurlarından biri olan hız konusunda, yeni teknolojik sistemleri ihtiyaç görülen, trafik kazalarının en yoğun yaşandığı noktalara monte ediyoruz. Yenilediğimiz ve dünyanın pek çok ülkesinde kullanıma giren, yapay zeka destekli sabit hız kameralarını sadece ceza yazan kameralar olarak görmek büyük bir yanılgı olur. Bu sistemlerin amacı ceza kesmek değildir, can kurtarmaktır" diye konuştu.

'SÖZLEŞMEYİ 2024'TE İMZALADIK'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise RADARSAN ile 'Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi-Anlık Hız Tespit Paketi'ne yönelik sözleşmeyi 13 Mayıs 2024'te imzaladıklarını söyledi. Sözleşme kapsamında, KKTC genelinde 150 anlık hız tespit sisteminin sahaya kazandırılmasını hedeflediklerini kaydeden Görgün, "Bununla birlikte yalnızca sahaya cihaz yerleştirmekle yetinmedik; denetimi 'uçtan uca' ele alan bir anlayışla, Merkezi Anlık Hız Tespit Sistemi (AHTS) yazılımının kurulmasını, merkez donanımlarının teminini, devreye alma süreçlerini ve sistemler arası entegrasyonu projeye dahil ettik. Sahada kurulacak AHTS noktalarında, tespit edilen geçişlere ilişkin plaka ve görüntü bilgilerinin, GSM üzerinden merkezi sisteme güvenli şekilde iletilmesi de bu mimarinin temel parçalarından biridir. Ayrıca, AHTS altyapısının yerleşimi, hazır lokasyonda kurulumu, ilgili merkez donanımlarının temini, devreye alınması ve entegrasyonun tamamlanması da proje kapsamı içinde planlanmış ve yürütülmüştür" dedi.

'BAĞIMLI YAZILIM MALİYETLERİ ORTADAN KALKTI '

RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan da trafik kazalarının dünya genelinde 15-29 yaş arası gençlerin en büyük ölüm nedeni olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, terörle mücadelede binlerce can verilen dönemleri geride bıraktı. Her yıl 6 binden fazla canımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. En büyük neden aşırı hız. KKTC'de trafik kazalarındaki can kaybı, nüfus ölçeğine vurulduğunda kaygı verici düzeydedir. Trafik kazaları, sadece can almıyor; her yıl milli gelirimizin yüzde 2-3'ünü de sessizce tüketiyor. Bu kayıp, ciddi sağlık, eğitim ve altyapı yatırımlarıyla yarışacak büyüklüktedir. TRAFİDAR, sadece can ve mal güvenliğini sağlamaz, her geçen aracı kayıt altına alır, analiz eder ve sorgulanabilir hale getirir. İthal ve güvenlik riski barındıran sistemler, yerli ve milli ve doğuştan yapay zekaya sahip sistemlerle değiştirilmiştir. Her yıl tekrar eden lisans, dışa bağımlı yazılım maliyetleri ortadan kaldırmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu alanda özgün sistemleriyle teknolojik açıdan bağımsız bir yapıya kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Kıbrıs, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Akıllı Ulaşım Sistemi Lansmanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:36
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:10
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:31:25. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC'de Akıllı Ulaşım Sistemi Lansmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.