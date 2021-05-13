GAZİMAĞUSA - KKTC'de bayram namazı kılındı - Son Dakika

GAZİMAĞUSA - KKTC'de bayram namazı kılındı

13.05.2021 09:17

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve sosyal mesafeye uyarak camilerde kıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve sosyal mesafeye uyarak camilerde kıldı.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Vatandaşlar namaz sonrasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında sarılarak ve temas ederek bayramlaşmadı.

Camilere girişlerde dezenfektan jel verilirken, vatandaşların tamamının maskeli olduğu ve kendi seccadelerini getirdiği gözlendi.

Sosyal mesafe kuralları nedeniyle cemaatin bir kısmı cami avlularında namazını eda etti.

Camilerde Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan yabancı uyruklu Müslümanlar da yerini aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Gazimağusa'da yer alan ve yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa (Buğday) Camii'nde bayram namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, namaz sonrasına basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa Camii'nde bayram namazını eda etmekten mutluluk duyduğunu belirten Tatar, tüm KKTC halkının bayramını kutladı.

Herkese sağlık, afiyet, mutluluk ve huzur dileyen Tatar, "Bayramlar, kırgınlıkların, dargınlıkların geride kaldığı günlerdir. Salgın döneminden dolayı sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat etmek lazım. İletişim imkanlarıyla büyüklerimizin ve aile bireylerimizin hatırlarını soralım, aramızdaki huzuru koruyalım." dedi.

Kıbrıs'ta uzun yıllardır mücadele veren bir halk olduklarını belirten Tatar, ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Tatar, Taksim Camii'nin de açılacağını büyük bir memnuniyetle öğrendiklerini belirterek, "Hatta Hocamızın dediğine göre, 'kardeş cami' olarak ilan edilmeleri gündemdedir. Bu da güzel bir gelişmedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Devletimizin kurum ve kuruluşlarına, bütün değerlerimize sahip çıkmak, inanmak, birbirimizi gerçekten sahiplenmek ve güçlü bir KKTC ile yolumuza devam etmek hepimizin yürekten temenni ettiği dileğidir." diye konuştu.

Sinan Paşa Camii'nin yıllar sonra ibadete açılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Tatar, KKTC'deki ve Türkiye'deki herkesin bayramını kutladı, sağlık ve afiyet diledi.

Sinan Paşa (Buğday) Camii

Sinan Paşa (Buğday) Camii, Gazimağusa'nın en büyük gotik katedrallerinden olan, St. Peter ve St. Paul kilisesi Lüziyan Döneminde I. Peter zamanında 1358-1369 tarihleri arasında tüccar Simon Nostrano tarafından finanse edilerek yaptırıldı.

Katedral, 1571'de Osmanlı'nın adayı fethiyle birlikte, fetih sırasında görmüş olduğu hasarlar giderildikten sonra bölge halkının ihtiyacını karşılamak adına 1572'de cami olarak kullanılmaya başlandı.

Yapının güneybatı köşesine minare eklendi ve Osmanlı İmparatorluğu'nda beş kez Büyük Vezir olarak görev yapmış olan Büyük Sinan'ın adı verilerek Sinan Paşa Camii olarak anılmaya başlandı.

Ada'nın İngiliz hakimiyeti altında olduğu dönemde, cami patates ve tahıl deposu olarak kullandı ve o dönemden sonra "Buğday Camii" olarak da anılmaktadır.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 1992 yılına kadar Halk Kütüphanesi olarak kullanılan bina, Lala Mustafa Paşa Camii restorasyona girdiği için 1992-1996 yıllarında cami olarak kullanıldı.

Sonrasında ise Gazimağusa Belediyesinin uhdesinde sergi salonu olarak kullanılan bina, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belediye hizmetinden alınarak, ibadet amaçlı KKTC Din İşleri Başkanlığına devredilerek, Ramazanı Bayram namazı ile KKTC halkının hizmetine sunuldu.

GAZİMAĞUSA - KKTC'de bayram namazı kılındı
GAZİMAĞUSA - KKTC'de bayram namazı kılındı
GAZİMAĞUSA - KKTC'de bayram namazı kılındı
GAZİMAĞUSA - KKTC'de bayram namazı kılındı

Sinan Paşa, Bayram, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİMAĞUSA - KKTC'de bayram namazı kılındı - Son Dakika


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