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KKTC'de erken genel seçim için yürütülen propaganda süreci salgın gölgesinde sürüyor - Son Dakika

KKTC'de erken genel seçim için yürütülen propaganda süreci salgın gölgesinde sürüyor

05.01.2022 11:51

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Ocak'ta düzenlenecek "Milletvekilliği Erken Genel Seçimi"ne yönelik yürütülen propaganda süreci Kovid-19'un gölgesinde devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Ocak'ta düzenlenecek "Milletvekilliği Erken Genel Seçimi"ne yönelik yürütülen propaganda süreci Kovid-19'un gölgesinde devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılacak erken genel seçim için ilan edilen takvim işliyor.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar için 28 Aralık 2021'de başlayan seçim propaganda süreci, 22 Ocak'a kadar devam edecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) propagandayla ilgili duyurusuna göre, seçime katılan siyasal partiler ve bağımsız adaylar, duvar ilanı asabilecek, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacak.

Oy pusulası örnekleri ve YSK tarafından hazırlanan broşürler bu süreçte dağıtılabilecek, propaganda için kullanılan duvar ilanlarıyla el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler, Arapça harflerle yazılmış yazılar bulundurulması yasak olacak.

Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu.

YSK seçmen sayısını 203 bin 183 kişi olarak açıklarken, Lefkoşa'da 65 bin 363, Gazimağusa'da 50 bin 847, Girne'de 44 bin 436, Güzelyurt'ta 15 bin 37, İskele'de 20 bin 585 ve Lefke'de 6 bin 915 seçmen bulunuyor.

KKTC genelinde seçim gününde Lefkoşa'da 231, Gazimağusa'da 196, Girne'de 164, Güzelyurt'ta 55, İskele'de 87 ve Lefke'de 30 olmak üzere 763 sandık kurulacak.

Propaganda süreci salgının gölgesinde sürüyor

KKTC'de seçim sürecine az bir süre kalırken, bu dönemde Kovid-19 vakaları, Omicron varyantının da etkisiyle artmaya devam ediyor. Dolayısıyla halk sağlığını korumak adına propaganda sürecinde bir dizi kısıtlamalar getirildi.

YSK, salgını nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını da dikkate alarak seçim takvimi süresince bazı önlemler uygulanmasına yönelik kararlar aldı.

Buna göre, kapalı alanda propaganda yapılacaksa, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranlar içeri girebilecek, aşısızlar ise kapalı yerlere alınmayacak.

Kapalı yer toplantıları, 200 metrekarenin üzerindeki alanlarda en fazla 60 kişi, 100-200 metrekare alanlarda en fazla 50 kişi, 50-100 metrekare alanlarda en fazla 25 kişi, 50 metrekare ve daha küçük alanlarda maksimum 12 kişi ile sınırlandırılırken, herkesin maske takması ve 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması zorunlu olacak.

Açık yerlerdeki propaganda veya mitingler ise 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabilecek, toplantılarda maske takılması ve 3 metre sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu olacak.

Partilerin söylemlerinde "ekonomi" ön planda

KKTC'de seçim sloganlarını ve manifestolarını oluşturan siyasi partiler, seçmenlerin karşısına çıkıyor.

Partiler, görüşlerini ve vizyonlarını paylaşıyor, adaylarını tanıtarak seçmenden destek istiyor.

Partilerin manifestolarında ve sloganlarında daha çok "ekonomi" başlığı ön plana çıkıyor. Kıbrıs konusu, sağlık, sosyal ve kültürel konular ile spor da siyasi partilerin diğer gündem maddelerini oluşturuyor.

Propaganda sürecinde, UBP "İktidar Bizim İşimiz", "Bizimle Yürü, İstikrarla Büyü", CTP "Kıbrıs için CTP Geliyor", "Yaptık, Yine Yaparız" ve HP ise "Biz Halk İçin Varız", "Halkın Partisi Çalışacak, Halk Kazanacak", "Bu Memleket Sahipsiz Değil" sloganlarını kullanıyor.

DP "Gelenekten Geleceğe", TDP, "Şimdi TDP Zamanı", "Şimdi Sosyal Devlet Zamanı", YDP "Güç Sende", "YDP ile İstikrarlı Günlere", TKP-YG "Kuklaları Atalım, Ekmeğimizi Kurtaralım" ve BY ise "Emekçinin Partisi Var" sloganıyla seçmen karşısına çıkıyor.

KKTC'de erken genel seçim için yürütülen propaganda süreci salgın gölgesinde sürüyor
KKTC'de erken genel seçim için yürütülen propaganda süreci salgın gölgesinde sürüyor
KKTC'de erken genel seçim için yürütülen propaganda süreci salgın gölgesinde sürüyor

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Hizb-i İslami Partisi, Propaganda, Kıbrıs, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de erken genel seçim için yürütülen propaganda süreci salgın gölgesinde sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de erken genel seçim için yürütülen propaganda süreci salgın gölgesinde sürüyor - Son Dakika
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