KKTC'de kabine değişikliği - Son Dakika

KKTC'de kabine değişikliği

20.02.2021 16:15
KKTC'de kabine değişikliği, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden alarak yerine Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'i getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden alarak yerine Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'i getirdi. Saner, boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine de Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay'ı getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Başbakan Ersan Saner kabinesinde değişikliğe gitti. Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli'nin görevden alınarak yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'i atadı. Saner, Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Mağusa milletvekili Resmiye Canaltay'ın getirilmesi ile ilgili kararını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın onayına sundu. Tatar'ın, söz konusu kabine değişikliği kararını onayladığı bildirildi.

Başbakan Saner konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal Birlik Partisi halkımıza başarıyla hizmet edebilecek zengin kadroya sahip bir partidir. Sayın Ali Pilli 20 aya yakın bir süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen salgın, ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum" ifadelerini kullandı.

Saner, "Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı ve Bakan olarak hizmet veren Sayın Üstel de inanıyorum ki yeni görevini başarı ile yapacaktır. Partimize çok uzun yıllar her kademede hizmet veren Sayın Resmiye Canaltay'ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında başarılı olacağına güveniyorum. Hep belirtiğim üzere bizim hedefimiz, devletimizin yaşatılıp yüceltilmesi, bir an önce salgın sürecini atlatmamız ve ülkemizi layık olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesine en kısa sürede ulaştırmaktır. Bütün çabalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Halkımızın bilgisine getirir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi. - LEFKOŞA

Ünal Üstel, Kıbrıs, Tatar, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC'de kabine değişikliği - Son Dakika


Son Dakika

Süper Lig'de 504 maçına çıkan Umut Bulut, Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu kırdı Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi 365 güne çıkarıldı Yeni saçlarıyla dillere düşen İbrahim Tatlıses'ten beklenen açıklama: Boya saçımda fazla kaldı "Hiç estetiğim yok" diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları bambaşka çıktı "Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı İl Sağlık Müdürü'nden 1 Mart'ta başlayacak normalleşme için yeşil ışık: İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor
Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi         
16:07
Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınama mesajına Bahçeli'den ilk yorum: Şifreli mesajlarla devleti suçluyor Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınama mesajına Bahçeli'den ilk yorum: Şifreli mesajlarla devleti suçluyor         
15:55
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı         
15:18
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
Lüks cipin altında can pazarı! Motosiklet sürücüsü yarım saat boyunca kurtarılmayı bekledi Lüks cipin altında can pazarı! Motosiklet sürücüsü yarım saat boyunca kurtarılmayı bekledi         
14:03
Ormanda cesedi bulunan genç kızın dikkat çeken paylaşımı: Korku kimseyi ölümden döndürmez Ormanda cesedi bulunan genç kızın dikkat çeken paylaşımı: Korku kimseyi ölümden döndürmez         
12:46
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz         
10:29
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Veterinerin hatası nedeniyle 100 kuzudan 95'i bir gecede telef oldu Veterinerin hatası nedeniyle 100 kuzudan 95'i bir gecede telef oldu         
08:22
Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak         
00:51
Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum         
19:51
Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 16:25:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de kabine değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei