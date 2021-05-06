KKTC'de Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak ilave tedbirler açıklandı - Son Dakika

KKTC'de Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak ilave tedbirler açıklandı

06.05.2021 22:41
KKTC'de Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak ilave tedbirler açıklandı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak ilave tedbirler açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak ilave tedbirler açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan ilave tedbirlerin uygulanmasına Sağlık Bakanlığınca karar verildi.

Buna göre, pazartesi-cumartesi saat 21.00 ile 05.00 arasında, cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda ve aksi bir karar üretilmemesi halinde, saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs 2021'den itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30 ile 05.00 arasında uygulanacak.

Marketler 07.00-20.00 saatlerinde açık olacak. Sinema ve düğün salonları, kumarhane, nargile kafe, her türlü oyun salonu ile kapalı çocuk oyun alanları kapalı olacak, tüm kurum ve kuruluşlar ise salgın kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek.

Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun'da artan vaka sayıları nedeni ile 24 Mayıs 2021'den itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve KKTC'ye gelmek isteyen kişilerin, (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişleri durduruldu.

Son 14 gün içerisinde Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika'da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilecek.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 gecelik kapalı otel turizmi için bir defaya mahsus 12 Mayıs 2021'de 6 uçuş, 13 Mayıs 2021'de ise 4 uçuş charter sefer düzenlenecek.

Bayramda çekirdek aile ziyaretlerine izin verilecek

KKTC'de vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu süreçte bulaşın tekrar artmasını engellemek ve aileleri korumak adına bayram ziyaretleri kısıtlanarak, sadece çekirdek aile kapsamında ziyaretler yapılabilecek.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı ve benzeri etkinlikler yapılamayacak. Toplu ibadet ve iftar yemeği davetleri yapılamayacak.

Çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verileri ve KKTC'deki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran 2021'den itibaren yeniden değerlendirilecek.

Devlet ve özel okullarda, 12'nci sınıflar hariç, eğitim yeni bir karara kadar çevrim içi devam edecek, özel eğitim merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek.

KKTC ikamet edip Kıbrıs Rum kesiminde çalışan veya Rum kesiminde ikamet edip KKTC çalışan kişiler, son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilecek.

Cumartesi, Pazartesi, Kıbrıs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak ilave tedbirler açıklandı - Son Dakika


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