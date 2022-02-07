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KKTC'den Avrupa Komisyonu'na sert tepki - Son Dakika

KKTC'den Avrupa Komisyonu'na sert tepki

07.02.2022 23:39
KKTC'den Avrupa Komisyonu'na sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava'nın Kıbrıs'ta "iki devletli çözümün kabul edilebilir olmadığı" açıklamalarına sert tepki göstererek, "Avrupa Birliği yetkililerinin Kıbrıs meselesinin çözümüne...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava'nın Kıbrıs'ta "iki devletli çözümün kabul edilebilir olmadığı" açıklamalarına sert tepki göstererek, "Avrupa Birliği yetkililerinin Kıbrıs meselesinin çözümüne yorum yapması ve hüküm vermesinin hiçbir ahlaki veya yasal yönü bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava'nın basına verdiği demeçte Kıbrıs konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) destekleyen sözlerine KKTC Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geriye dönüşü olmayan bu hata ile Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda tarafını seçmiştir. Dolayısıyla Avrupa Birliği yetkililerinin Kıbrıs meselesinin çözümüne yorum yapması ve hüküm vermesinin hiçbir ahlaki veya yasal yönü bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "50 yılı aşkın süre müzakere edilen 'iki toplumlu, iki bölgeli federasyon modeli' Crans Montana'da sona ermiştir. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre'de gerçekleştirilen 5 + Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısında Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılabilmesini teminen adada var olan gerçeklere ve iki tarafın işbirliğine dayanan iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme varmak amacıyla ortaya koyduğu yeni vizyonunu ileriye götürmeye kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşit varlığını görmezden gelmeye devam eden Avrupa Birliği yetkililerini, tarihin kalıntısı olan federasyon modeline vurgu yapmayı bir kenara bırakarak Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve Ada'daki gerçekleri görmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Nava basına verdiği demeçte, iki devletli çözümün kabul edilebilir olmadığını, AB'nin Kıbrıs sorununun siyasi eşitliği temel alan iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde ve Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde kapsamlı bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürdüğünü ifade etmişti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'den Avrupa Komisyonu'na sert tepki - Son Dakika


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