Türkiye'den Kıbrıs'a 2 bin adet "avcı böcek" yollandı - Son Dakika
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Türkiye'den Kıbrıs'a 2 bin adet "avcı böcek" yollandı

25.03.2023 12:04

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl ada genelindeki ormanlarda etkili olan çam kese böceklerine karşı Türkiye'den getirtilen, "terminatör" veya "predatör" olarak bilinen 2 bin avcı böceği doğaya salmaya başladı.

Kıbrıs genelindeki ormanlarda son günlerde sıkça görülen çam kese böceklerine karşı yaptıkları çalışmaları değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, daha önce çam ormanlarında etkili olan böceklere karşı havadan ilaçlamayı denediklerini fakat bu yıl daha doğal yöntem olan avcı böcekleri kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

"TÜRKİYE'DEN GELEN AVCI BÖCEKLERİN BİR KISMINI DOĞAYA SALDIK"

Oğuz, "Ormanlarımızı çam kese böceklerine karşı korumak üzere Türkiye'den getirilen 2 bin avcı böceği doğaya salmaya başladık. Bu konuda Anavatan Türkiye'den Orman Genel Müdürlüğü'nden destek alarak KKTC ormanlarının korunması için çalışmaları ciddi ve hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Kullandığımız yöntem bilimsel ve doğayı koruyan etkili bir yöntem. Türkiye'den gelen avcı böceklerin ilk kısmını Girne kentinin doğu ve batı bölgelerinde doğaya saldık." dedi.

ÇAM KESE BÖCEĞİYLE BESLENEN KUŞLAR İÇİN YUVALAR KONULACAK

Çam kese zararlısına karşı ormanları korumak üzere KKTC Orman Müdürlüğü'nün, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile çalıştığını aktaran Oğuz, avcı böceklerin KKTC'de üretilmesi için çalışma yaptıklarını da anlattı. Oğuz, ormanların çam kese böceğine karşı korunması için sadece avcı böceklerle mücadele etmeyeceklerini, bu böcekle beslenen kuş türleri için ormanlara hazır yuvalar koyacaklarını kaydetti.

"KIŞLARIN ILIMAN GEÇMESİ POPÜLASYONU ARTIRIYOR"

Geçmiş yıllara göre bu dönemde hem Rum kesiminde hem de KKTC'de çam kese böceğinin yoğun görüldüğüne işaret eden Oğuz, "Kışların ılıman geçmesi çam kese böceği popülasyonunu artırıyor. Bu yıl Ada'da kış ayları ılıman geçti. Ayrıca çam kese böceği Akdeniz'de sık görülen bir böcek. KKTC'de çam kese böceği tehlikesi sürüyor, biz mücadele ederek bu böceğin doğada olması gerekeni kadarını bırakmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çam kese böceğiyle mücadelede kendilerine destek veren Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA
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Dursun Oğuz, Türkiye, Kıbrıs, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Kıbrıs'a 2 bin adet 'avcı böcek' yollandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den Kıbrıs'a 2 bin adet "avcı böcek" yollandı - Son Dakika
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