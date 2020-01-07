KMÜ basketbol ve voleybol takımlarından iki kupa - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Basketbol ve Kadın Voleybol takımları aralık ayında katıldıkları turnuvalardan kupayla döndü.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 09-13 Aralık 2019 tarihlerinde Adana'da düzenlenen Voleybol Turnuvası 2. Lig müsabakalarından ikincilik ve 16-20 Aralık 2019 tarihlerinde Niğde'de düzenlenen Basketbol Turnuvası 2. Lig müsabakalarından üçüncülükle dönen KMÜ takımları, elde ettikleri başarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti. BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Recep Soslu eşliğinde Rektör Akgül'e ziyaret gerçekleştiren takım kaptanları, turnuva hakkında Rektör Akgül'e bilgi vererek mutluluklarını paylaştı.



Başarılarından dolayı takımları kutlayan Rektör Akgül, "Başta turnuvada ter döken sporcularımız olmak üzere takım antrenörlerimiz ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, KMÜ ailesi adına başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KARAMAN