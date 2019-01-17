Kobi'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" Paneli - Kocaeli

Türkiye
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, "Ülkemizdeki yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz. Bunun için organize sanayi bölgeleriyle çalışarak onların nitelikli insan gücünü attırmaya çalışıyoruz. Etik kavramını iş yaşamımızda hakim kılmaya çalışıyoruz." dedi.
TOSYÖV, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu A.Ş. iş birliği ve DenizBank, Bilkent Cyberpark, LOGO Yazılım ve KOBİ Efor Çözüm Ortaklığında, Kocaeli Sanayi Odası
'nın destekleriyle düzenlenen "KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" konulu panel, KSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Panelin açılışında konuşan Kuleyin, TOSYÖV'ün, KOSGEB'in kurucuları arasında ve delegesi olduğunu ifade ederek, vakfın, girişimcilerin gücü olduğunu söyledi.
Kuleyin, KOBİ kavramını TOSYÖV'ün hayata geçirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"TOSYÖV rekabetçi bir yerli üretimi hakim kılmaya çalışıyor Türk sanayisinde böyle bir ideali var. Niye rekabetçi yerli üretim diyoruz? Bütün dünyada sanayi 4.0, toplum 5.0 gibi kavramlar tartışılırken Türkiye için bizim farklı bir kavram söylememizin bir nedeni var. Nedeni sanayi 4.0, toplum 5.0 kavramını ortaya atan Almanlar'la Japonlar arasında Türkiye'nin farkı var. Bu ülkeler bizden şöyle farklılıkları var. Dış ticaret fazlaları var, nüfusları yaşlanıyor ve azalıyor ve sanayinin bütün aşamalarını geçmişler."
-"Etik kavramını iş yaşamımızda hakim kılmaya çalışıyoruz"
Türkiye'de ise ithalatın ihracatlarından fazla, genç işsizleri bulunduğu ve genç nüfusa sahip olduklarını anlatan Kuleyin, ülke olarak sanayinin bütün adımlarını atlayarak gittiklerini bildirdi.
Türkiye'ye yönelik sanayi kalkınma modeli bulmaları gerektiğini belirten Kuleyin, "Ülkemizdeki yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz. Bunun için organize sanayi bölgeleriyle çalışarak onların nitelikli insan gücünü attırmaya çalışıyoruz. Etik kavramını iş yaşamımızda hakim kılmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
İş yaşamındaki doğru insan modelinin sanayileşme açısından çok önemli olduğunu ifade eden Kuleyin, bu bağlamda KOBİ'lerin güçlü finans kaynaklarına erişmesi kadar bu kaynakları nasıl kullandığının da önemli olduğunu kaydetti.
"Kocaeli sanayisi ve vergi toplama oranıyla önemli bir şehir" Denizbank
KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız ise Kocaeli'nin, Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu ve bu şehirde çok önemli proje ve yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Denizbank olarak hedeflerinin KOBİ'lerin finansmana hızlı ve uygun maliyette ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kulaksız, "Türkiye'nin ekonomik markası Marmara Bölgesi
'dir. İstanbul
'da bu bölgede ama Kocaeli'nin yeri çok ayrı. Dış ticarette İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehir olması. Yüzde 95-96 vergi toplama oranı var. Hem karlı yatırımlar yapan hem vergisini toplayan ve ödeyen, özellikle otomotiv ve kimyasal endüstride, yan sanayi KOBİ'lerle müthiş bir ekonomik değer sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kulaksız, KOBİ'lerin ticari kredilerinde teminat konusunu aşmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Verdiğimiz İşletme Kart ile müşterilerimiz eşit taksit kredi kullanabiliyor, harcama yapabiliyor. Cep telefonundan 3280'e "ensaf" yazıp TC kimlik numarasını yazdığında biz başvurusunu alıyoruz. Onaylandığında, şubemizden gidip alabiliyor. Türkiye'de 350 bine yakın KOBİmiz bunu kullanıyor. Denizbank olarak Kobi Destek Kredisi ile cirosu 25 milyon liraya kadar olan firmalara 36 vadeli kredi imkanı sunuyoruz. 6 ay ana para ödemesiz, aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,5 faz oranıyla. Bugün itibariyle 14 banka ile kredi başvurusu alınmaya başlandı."
Son 5 yılın ortalamasına bakıldığında her yıl açılan KOBİ sayısının kapanandan daha fazla olduğunu ancak 2018'de ekonomik durgunluklar nedeniyle kapanan firma sayısının daha fazla olduğuna işaret eden Kulaksız, "Ama geldiğimiz noktada denge sağlanmaya başladı. Cari açık çok düşük seviyelere indi. Dış ticaret açığı, ihracatın artmasından dolayı tarihi zirvesinde. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Umarım daha da düşecek. Dolayısıyla sağladığımız kredi imkanlarıyla faizlerin düşmesine daha bir etki yapacaktır ve KOBİ'lerin önünü daha da açacaktır." diye konuştu.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
da konuşmada Kocaeli'deki KOBİ'lerle ilgili bilgi verdi.
Açılış konuşmalarının ardından "KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar" konulu panele geçildi.