Koca: " İstanbul , Bursa , Ankara , İzmir , Kocaeli , Gaziantep 'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor."

Son Dakika › Politika › Koca: 'İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor.' - Son Dakika

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