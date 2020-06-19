KOCAELİ Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık - Son Dakika

KOCAELİ Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık

Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldıkKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yapılan "4.

Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yapılan "4. Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongerisi"ne online katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bakanlık olarak son 4 ayda teknoloji ve tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldıklarını, çiftçilerle tüketicilerin bir araya getirildiği Online Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)'ı halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliğiyle ile gerçekleştirilen "4. Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi"ne Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yurtiçinden ve yurtdışından akademisyenler salgın tedbirleri kapsamında kongreye online olarak katıldı. Kongrede Covid-19 sürecinde eğitim, belediyecilik ve sosyalleşme, ekonomiye ve ticari hayata etkileri, toplum psikolojisine etkileri, sanayi, sağlık durumları ile gelecek ve sürdürülebilirlik konularının görüşülerek, katılımcılar 326 bildiri sunacak. Kongre Başkanlığını Körfez Belediyesi Meclis Salonunda Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Öznur Gökkaya yönetti. Kongre açılışına Bakan Pakdemirli, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Panel Başkanı Doç. Dr. Öznur Gökkaya katıldı.

2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dijitalleşme yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Koronavirüse hazırlıksız bir şekilde yakalanan dünya bundan sonra yeni bir çıkış aramaktadır. Görüyoruz ki son 200 yıldır rekabet halinde olan küreselci, ulus devletçi, popülist hareketler, yeni güç mücadelesinin başlıca aktörleri olacaktır. Muhakkak ki eski alışkanlıklar kolay terk edilmeyecektir. Bu akışın istikametini bugün alınan kararlar, bu süreçte uygulanan politikalar, bundan sonra ortaya konulacak sosyal ve iktisadi duruş belirleyecektir. Bu noktada sosyal bilimcilerin yaptıkları çalışmalar bu kuvvetli akışın yönünü ve çevresini şekillendirecektir. Pandemi sonrası dünyada bu üç ana unsurunun daha fazla önem kazanacağı açık. Bio güvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği. Önümüzdeki on yılların gündemi bu olacak. İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insan için önce yeme içme ihtiyaçları hemen akabinde ise güvenlik ihtiyacı gelir. Bizim atalarımız ihtiyaçlar hiyerarşisinde asırlar önce daha güzel özetlemiş ve 'Karnı tok, sırtı pek' demiş. Yani gıda ve güvenlik. Bizler pandemi öncesinde de dünyanın ve insanlığın gidişatını biraz erken okumuş, 2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dijitalleşme yılı olarak ilan etmiştik. Teknoloji imkanlarından daha fazla faydalanmak, dijital çağda daha hızlı ve yaygın işler yapabilmek, küresel rekabet içerisinde daha aktif bulunabilmek için ilan etmiştik. " dedi.

'14 BİNDEN FAZLA ÇİFTÇİ KAYIT OLDU'

Teknoloji programını halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Geldiğimiz noktada pandemi bu dijitalleşme işini tercihe değil, mecburiyete bıraktı. Biz de bakanlık olarak bu kapsamda son 4 ayda teknoloji ve tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldık, sahaya indirdik. Çiftçilerimizin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabileceği, tüketicimiz ve esnafımızın aradığı kalitede ve standartta ürünü tedarik edebileceği teknoloji platformu olan Online Dijital Tarım Pazarı'nı halkımızın hizmetine sunduk. Lansmanından bu yana sisteme 14 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Ben inanıyorum ki fırsat eşitliği projesi olan DİTAP ile küçük üretici ve sermaye sahibi aynı ortamda daha etkili bir şekilde buluşacak. Bu birçok bakımdan önemli, tasarruflar yaparak enerjilerini doğru yolda kullanabileceklerdir. Biz tarımda inovasyona inanıyor ve geniş tabanlı uygulamalara yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

'18.8 MİLYON TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR'

'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduklarını belirten Bakan Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine salgın döneminde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Orman Akademisi Uzaktan Eğitim Portalı sektör içerisinde içsel ve bilimsel büyük bir dönüşüme vesile olacaktır. İlk dersini benim verdiğim Tarım ve Orman Akademisi'nde yer alan dijital kütüphane uygulamasında tarımla ilgili binlerce kitap ve akademik makaleye anında erişim sağlanabiliyor. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte, 'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduk. Bu kampanyayı oldukça önemsiyoruz çünkü ülkemizde maalesef her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. İsabetli bir farkındalık oluşturduğumuzda ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfın da gerçekleştirilecek yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Bu da yılda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim rakamına karşılık gelmektedir."

KOCAELİ Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık - Son Dakika

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın         
23:38
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi         
23:29
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor         
22:39
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı         
19:42
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 23:49:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei