Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Belediyenin Hazine ve Maliye Bakanlığına borcuna ilişkin, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesidir ama CHP'nin belediyecilik anlayışı sayesinde bu böyle olmuştur. Bu Yuvacık Barajı'ndan dolayı böyledir." dedi.

Büyükakın, İzmit'teki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geriye dönük konuşmak istemediklerini ancak her seferinde birilerinin borç ve diğer konuları gündeme getirdiğini söyledi.

Ağustosun 8'inde Kocaeli metrosunun ilk ayağını oluşturan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredileceğini açıkladıklarını anımsatan Büyükakın, 18 Eylül'de de Resmi Gazete'de devir protokolünün yayımlandığını kaydetti.

Büyükakın, metroyu devredeceklerini açıkladıklarında 2 milletvekilinin Bakanlığa bu konuyu sorduğunu dile getirerek, başvuru sonrası yazışma süreci başladığını bu dönemde sorulduğu için birilerine Bakanlıktan "Görüşmeler devam ediyor." şeklinde cevap geldiğini bildirdi.

Devredilmediği iddia edilen metro protokolünü basın mensuplarına gösteren Büyükakın, yapılan değerlendirmelerin samimiyetten uzak olduğunu söyledi.

"2,2 milyar dolara baraj mı olur?"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'nin en borçlu belediyesi olduğunu birilerinin ifade ettiğini aktaran Büyükakın, şöyle konuştu:

"Evet aynen öyle ama sizin sayenizde. Kaç kere söyledim bu konuyu açmayın 'Mahcup olursunuz.' dedim. Bu 6 milyar borcun tamamı Yuvacık Barajı'nın borcudur. Yuvacık Barajı kentimiz ve Türkiye tarihinde atılmış en büyük kazıktır. Ben bunu burada kapatacağım ve bir daha açmayacağım. 50 milyon metreküp Yuvacık Barajı'nın haznesi. Namazgah Barajı 25 milyon metreküp. 100 milyon liraya yaptık biz Namazgah Barajı'nı. Bu 50 milyon metreküp olduğu için 100 milyon, 200 milyon olsun. İsale hatları uzun diyelim 200 de onun üzerine koyalım 400 milyon olsun. Yap-işlet-devret yapıldı diyelim 400 de onun üzerine koyalım 800 milyon olsun. Böyle rakamlar yok ama bol keseden 800 milyon olsun, yüzde 20 de kar payı koyalım 1 milyar lira olsun. 2,2 milyar dolar hazine ödedi. Neyini konuşuyorsunuz? İnsan konuşmaktan çekinir. 2,2 milyar dolara baraj mı olur?

Evet en borçlu belediyeyiz bu da kayıtlarda belli. 6 milyar borcumuz var. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyesinden 1,4 milyar lira para kesildi. 1 milyar lira etmez orası ama etti diyelim bizden 1,4 milyar lira kesildi hala 6 milyar borç var. Bu sizin sayenizde oldu. Bari susun. Biz borç yapmadık, zaten borçlanma şansımız yok. Bu borç yapısıyla Büyükşehir Belediyesinin borç alma şansı yok. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesidir ama CHP'nin belediyecilik anlayışı sayesinde bu böyle olmuştur. Bu Yuvacık Barajı'ndan dolayı böyledir."

Büyükakın, belediyelerinin ihale, çikolata alımı, golf aracı konuları hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Su konusunda risk yok"

Toplantının ardından basın mensuplarının Kocaeli'deki su durumunun sorması üzerine Büyükakın, mevsimsel sebeplere bağlı olarak Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düştüğünü ifade etti.

Su sıkıntısı durumlarında şehrin susuz kalmaması için baraja Sapanca Gölü'nden hat çektiklerini dile getiren Büyükakın, şunları kaydetti:

"Burada şu anda 3 pompamız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok önümüzdeki süreçte şehrin su ihtiyacını günlük 180 bin ton civarında suyu pompalarla Sapanca Gölü'nden baraja basıyoruz. Problemimiz yok günlük 50 bin ton civarında da doğal olarak geliyor ve şehrin günlük su ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Risk yok, vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını ve her şeyin kontrol altında olduğunu ifade etmek istiyorum."