Kocaeli'de Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 54 sporcu kıyasıya mücadele etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de gerçekleştirildi. 13 ilden gelen kadın ve erkek toplam 34 bedensel engelli sporcu müsabakalarda madalya elde etmek için mücadele verdi. Başiskele'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, Büyükşehir Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve çok sayıda sporsever heyecana ortak oldu.



Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada erkeklerde 49 kiloda Abdullah Kayapınar birinci, Muhammed Kaan Öztürk ikinci olurken, 54 kiloda Serkan Çakmaz birinci, Hasan Korkmaz ikinci, Hasan Koçak üçüncülüğü elde etmeyi başardı. 59 kiloda ise Nusret Şanlı birinci, Seyfettin Sevci ikinci, 65 kiloda Tolga Işık birinci, 72 kiloda Uğur Yumuk birinci, Mutlu Ünlü ikinci, Metin Fırat üçüncü oldu. Erkekler 80 kiloda Hakan Dağ birinciliği, Nihat Yel ikinciliği, Gökhan Yıldırım üçüncülüğü, 88 kiloda Mahmut Toprak birinciliği, Murat Bulut ikinciliği, Kudret Bozoğlu üçüncülüğü, 97 kiloda Taner Altıntaş birinciliği, Mustafa Altınay ikinciliği, 107 kiloda İsmail Balandı birinciliği elde etti.



Kadınlar da ise 41 kiloda Fatma Akçadaşoğlu, 50 kiloda Leyla Karakuş, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam birinci oldu. Yarışmaların tamamlanmasının ardından protokol üyeleri tarafından sporculara madalyaları takdim edildi. - KOCAELİ