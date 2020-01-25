Kocaeli'de ekipler Elazığ'daki deprem için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ekipler Elazığ'daki deprem için seferber oldu - Son Dakika

Kocaeli'de ekipler Elazığ'daki deprem için seferber oldu

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında AFAD ekipleri yardım için bölgeye sevk edilirken, Kocaeli İtfaiyesi ve İzmit Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri de harekete geçti.

Kocaeli'de ekipler Elazığ'daki deprem için seferber oldu, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında AFAD ekipleri yardım için bölgeye sevk edilirken, Kocaeli İtfaiyesi ve İzmit Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri de harekete geçti.


Kocaeli Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle 8 arama ve kurtarma personeli bölgeye gönderildi. 2 araç ve yardım malzemeleriyle yola çıkan ekipler, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kargo uçağı ile bölgeye sevk ediliyor. Yaşanan deprem sonrası da belediye ekipleri harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşanan deprem sonrasında 2 tam teçhizatlı araç ve 30 uzman personelle hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, talep olması durumunda bölgeye sevk edildi.


İzmit Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de deprem sonrasında yaptığı yazılı açıklamada Belediye bünyesindeki arama ve kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini duyurdu. Ekiplerin hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktıklarını açıklayan Hürriyet, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmit Belediyesi olarak harekete geçtik. Depremi en iyi bilen kent olarak durumun hassasiyetinin farkındayız. Dualarımız ve yardımlarımız Elazığlı vatandaşlarımızla olacak" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kocaeli, Deprem, Elazığ, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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