KOCAELİ'DE İZOLASYON YURTLARDA SAĞLANDI - Son Dakika

KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy, koronavirüs teşhisi konulmuş ama hastanede yatması gerekli görülmeyen kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantinaya alındığını belirterek, "Bin 21 odalı olan bu yurtlarımızda bugüne kadar bin 173 kişi misafir edildi. Bunların 970 kişisi taburcu edildi. Buradaki temel amacımız izolasyonun daha iyi sağlanması ve yayılmanın önlenmesidir" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kocaeli'de koronavirüs teşhisi konulmuş fakat sağlık durumu iyi olan ve hastanede yatmasına gerek duyulmayan kişiler Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantinada tutuluyor. İzmit'te bulunan Fatma Seher Hanım Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Öğrenci Yurdu ve Semiha Ayverdi Yurdu, Körfez'de Pertev Paşa Yurdu ve Gebze'de bulunan Gebze Yurdu'nda kontrol ve gözlem altında bulunan kişilere 24 saat boyunca sağlık kontrollerinin yapıldığını ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy amaçlarının koronavirüs salgını sürecinde izolasyonun daha iyi sağlanmak olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin 4 ilçesinde bulunan yurtlarda karantina altına alınan kişiler için özel önlemler alındığını ifade eden Aksoy, "Kocaeli'de İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak almış olduğumuz kararlar çerçevesinde devlet hastanelerimize ek bina olarak Kredi Yurtlar Kurumu'na ait binalarımızı tahsis ettik. Ek hastane binası gibi değerlendirilmesi amacıyla bunları değerlendirmeleri amacıyla faaliyete geçtik. Özellikle Covid-19 tanısı konmuş kişilerden durumları iyi olanları evde izolasyon yerine bu ek binalarda izolasyonunu tamamlamasını hedefledik. Bu virüsü evde diğer aile bireylerine bulaştırma riski olabiliyor ya da bazen evde değil diğer farklı noktalarda dolaşma durumunda olabiliyorlar.ö dedi.

Temel amaçlarının izolasyonun daha iyi sağlanması olduğunu ifade eden Vali Aksoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu ihtimalleri ortadan kaldırabilme amacıyla biz Kocaeli'de 4 ilçemizde toplam 5 yurdumuzu Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerle ilişkilendirerek bir çalışma ortaya koyduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu ek binaların temizlik, güvenlik ve yemek gibi birçok ihtiyacını karşılama konusunda bize destek veriyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden de destekler alıyoruz. Bu yurtlarda kalan kişiler 24 saat esasına göre hekimlerimiz tarafından takip edilmekte. Bin 21 odalı olan bu yurtlarımızda bugüne kadar bin 173 kişi misafir edildi. Bunların 970 kişisi taburcu edildi. Buradaki temel amacımız izolasyonun daha iyi sağlanması ve yayılmanın önlenmesidir."

"GEMİ ADAMLARININ KOCAELİ'YE İNMESİNE İZİN VERDİK"

Kocaeli'ye demirleyen gemilerde bulunan personellerin karaya çıkmalarına izin verdiklerini söyleyen Vali Aksoy, "Kocaeli'de yaptığımız bir diğer uygulamada özellikle ticari gemilerde bulunan gemi adamlarından gemiden inmek isteyenler varsa biz bunları Kocaeli'de inmelerine izin vererek 14 gün karantinada tutuyoruz. Bu anlamda da gemilerden inen 200'e yakın gemi personelini de biz farklı tarihlerde karantinada tutarak bu süreci tamamlamış oluyoruz. Herhangi bir virüs ihtimaline karşı da gerek liman yetkilileriyle gerekse gümrük yetkilileriyle ortak bir çalışmayla bu çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.