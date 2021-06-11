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Kocaeli'de kadim şifanın izine düşülüyor - Son Dakika

Kocaeli'de kadim şifanın izine düşülüyor

11.06.2021 15:51
Kocaeli'de kadim şifanın izine düşülüyor, System.String[]

1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, Büyükşehir'in ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir'in koordinasyonunda, Atatürk Üniversitesi Akupuntur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATYAM) ile Anadolu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Derneği'nin (GETAT) işbirliğinde çevrim içi olarak düzenlenen kongrenin teması "Kadim Şifanın İzinde". Kongrede uzmanlar tarafından önemli bilgiler paylaşılacak

KONGRE ÇEVRİM İÇİ, HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün önemi ve değeri daha iyi anlaşılan geleneksel tedavi metotları ile tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına dair mirası gün ışığına çıkarmak hedefiyle, 11- 13 Haziran 2021'de "Kadim Şifanın İzinde" temasıyla Uluslararası 1. Kocaeli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi düzenliyor. ATYAM ve GETAT'ın işbirliğinde çevrim içi olarak düzenlenen kongreye isteyen herkes ücret ödemeden iştirak edebiliyor. Kongreye katılım sağlayabilmek için öncelikle getat.kocaeli.bel.tr sitesindeki KAYIT OL butonunu tıklayıp katılım formunu doldurmak, ardından sitenin ana sayfasındaki Zoom ya da YouTube canlı yayın linklerini tıklamak yeterli. Kongre sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

UZMANLAR TARAFINDAN ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞILACAK

GETAT Başkanı Doç. Dr. Kenan Taştan'ın açış konuşmasıyla başlayan kongreye, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Opr. Dr. Orhan Koç ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ın konuşmalarıyla devam edildi. Üç gün boyunca sürecek olan kongre, 6'sı yabancı 11 Prof. Dr., 5 Doç. Dr., 7 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Uzm. Dr, 3 Dr. Olmak üzere 29 Bilim Kurulu; 3 Prof. Dr., 1 Doç. Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Op. Dr., 2 Uzm. Dr., 6 Dr. olmak üzere 17 Düzenleme Kurulu ile gerçekleştirilecek. Kongrede; akupunktur, apiterapi, hipnoterapi, homeopati, kupa tedavisi, larva tedavisi, mezoterapi-1, osteopati, ozon tedavisi, proloterapi, mezoterapi, refleksoloji gibi tedavi yöntemlerine dair uzmanlar tarafından sunumlar yapılacak.

KONGRE 10 OTURUM İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanındaki son bilimsel verileri hem akademik camia ile hem de halkımızla paylaşmak için; Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici (19 Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Dr. Hasan Aydınlık (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı), Prof. Dr. Nuran Yanıkoğlu (Atatürk Üniversitesi), Dr. Gani Murat Yıldırım (Kayseri ASM), D. Öğr. Üyesi Gelengül Urvasızoğlu (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Fatih Demirci (Anadolu Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi İlker Solmaz ( SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi), Doç. Dr. Engin Burak Selçuk (İnönü Üniversitesi) ve Doç. Dr. Memet Işık'ın (Düzce Üniversitesi) başkanlığında 10 oturum ile gerçekleştirilecek olan kongre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile GETAT Başkanı Doç. Dr. Kenan Taştan'ın kapanış konuşmalarıyla sona erecek.

Kocaeli'de kadim şifanın izine düşülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Kocaeli, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kadim şifanın izine düşülüyor - Son Dakika


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