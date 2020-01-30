Kocaeli'den depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'den depremzedelere yardım - Son Dakika

Kocaeli'den depremzedelere yardım

6 saat önce

Gölcük Belediyesi ile Türk Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğiyle toplanan yardımlar Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Kocaeli'den depremzedelere yardım, System.String[]

Gölcük Belediyesi ile Türk Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğiyle toplanan yardımlar Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, belediye önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin depremzedeler yardım ulaştırmak için seferber olduğunu belirtti.

Bugün burada Türk milletinin ve Gölcük halkının kadirşinaslığının örneğini yaşadıklarını dile getiren Karabulut, "Bugün o bölgeye gerekli yardımların yapılması için katkı sunan herkese, devlet adına minnettarım. Acılar paylaştıkça azalır. Biz Türk milleti olarak yardım konusunda dünyada tek örnek bir milletiz. Bakın Avrupa genelinde en çok mülteci kardeşlerimizi kabul eden ve bunların ihtiyaçlarını karşılayan milletimizdir." ifadesini kullandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de depremzedelerin ihtiyaçlarını belirlediklerini kaydederek, "Bu ihtiyaçlar doğrultusunda kampanya başlattık. Kampanyaya ilçemizde hizmet veren sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, Gölcüklü halkımız hatta çocuklarımız kumbarada biriktirmiş oldukları paralarla destek oldular. Bu çok önemli bir duyarlılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ise "Biz Türk milleti olarak yardımlaşma ve dayanışmada örnek bir milletiz. 1999 depremini yaşayan Gölcüklü'ler, bu yardımlaşmayı en yüksek seviyede göstermiştir. Bu yardımlarda katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra Gölcük Müftüsü İlyas Öztel'in duasıyla yardım yüklü 2 tır deprem bölgesine uğurlandı.

Gölcük Belediyesi, Malatya, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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