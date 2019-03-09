Kocaeli'nin Siyasi Tarihi Konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunun 2. gününde Kocaeli'nin Siyasi ve Kültürel Tarihine ışık tutuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunun 2. gününde Kocaeli'nin Siyasi ve Kültürel Tarihine ışık tutuldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent tarihine katkı sunmak amacıyla düzenlediği Türkiye'nin en büyük yerel tarih sempozyumu devam ediyor. Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi - Kültürü Sempozyumunun 2. Gününde Servetiye Salonu'nda Kocaeli'nin siyasi ve kültürel hayatına dair önemli notlar gün yüzüne çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ekrem Kalan, başkanlığında yapılan oturuma Prof. Dr. İbrahim Şirin, Doç. Dr. Eminalp Malkoç, Dr. Öğretim Görevlisi Ersin Müezzinoğlu, Dr. Öğretim Görevlisi Selma Göktürk Çetinkaya ve Elif Kırgöz katıldı.



Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Şirin, "Nihat Erim, çok kritik bir dönemde başbakanlık yaptı ve 1980 yılında bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Kütüphane müdürümüz bir gün beni çağırdı ve kitapları incelememi istedi. Kitapları incelediğimde birçok kitabın Nihat Erim adına imzalı olduğunu gördüm. Bütün kitapları fotoğrafladık. Nihat Erim'in kitaplığında 500'e yakın kitap var. Kitapların arasında çok gizli belgelere ulaştık. Belgelerin her birinin arşivde olup olmadığını araştırdım ve arşivde olmadığını gördüm. Bu belgeleri biz araştırdık. 2 doktora ve yüksek lisans tezi var. Kitapların arasında Nihat Erimin önemli notları var. Mehmet Ali Kağıtçı, 1970 Yılında 5 sayfalık bir mektup milletvekilliği döneminde Nihat Erim'e gönderdi. 5 Sayfalık notta fabrika ile ilgili önemli bilgiler vardı. Fakat bu mektup Nihat Erim'in kitaplığında çıktı. Ne Kağıtçı'nın müzesinde, ne de başka bir yerde bu mektuba rastlanmadı. Başbakan Nihat Erim'in birçok kitabın Raif Yelkenci'den aldığını gördüm. Raif Yelkenci'yi araştırdığımızda Nihat Erim'in akrabası olduğunu öğrendim. Raif Yelkenci'nin torunu ile Kandıra'da görüştüm" dedi.



Sempozyumun 2. konusu "Kocaeli Üyelerinin Cumhuriyet Senatosu'ndaki çalışmaları" oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Eminalp Malkoç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Mayıs 1960 tarihinde siyasete müdahale etmesinin ardından başlayan "Cumhuriyet Senatosu" sürecini ele aldı. Kocaeli üyelerinin Cumhuriyet Senatosu'ndaki girişim ve faaliyetleri incelenerek, Kocaeli'nin yakın tarihine yönelik çalışmalara katkı sağlandı. Cumhuriyet Senatosu'nda Kocaeli üyelerince önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Eminalp Malkoç, "1961 yılı Anayasası ile Mecliste ikili sisteme geçildi. 1980 yılına kadar olan süreçte Koalisyon hükümetleri kuruluyordu. Bu süreçte Cumhuriyet Senatosu kuruldu. Rıfat Özdeş Adalet Partisi'nden, Lütfi Tokoğlu Adalet Partisi'nden, Fatma Hikmet İşmen Türkiye İşçi Partisi'nden ve Abdullah Köseoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden senatoya seçildi. Adalet Partisinden Rıfat Özdeş, denizci bir insandı. Adalet Partisinden seçildiğinde önemli çalışmalara imza attı. Donanmanın önemi ve Gölcük Tersanesinin önemine değinen konuşmaları olduğunu görüyoruz. Lütfi Tokoğlu, İzmit doğumlu 1961 seçimlerinde senatoya seçildi. Önemli görevler aldı. Bütçe planlama konusunda önemli görevler almış ve 68-69 döneminde Cumhuriyet Senatosu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Adalet Partisi adına plan Bütçe konuşmalarını yapan isimdir. Tek Kadın senatör olarak Fatma Hikmet İşmen'i görüyoruz. 1966 Yılında senatosuna giriyor. Senatoya girdikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçmiştir. Daha sonra partinin kapatılması ile bağımsız olarak görev yapmıştır. Tarım konusunda önemli çalışmalar yapmış ve Fındık ile Tütün üreticilerine yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. Cumhuriyet Senatosunun son üyesi Abdullah Köseoğlu'dur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Köseoğlu, çok aktif görev almamıştır. Senatonun son Kocaelili üyesidir"diye konuştu.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Dr. Selma Göktürk Çetinkaya, ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan'ı ele aldı. Seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın il belediye başkanı Leyla Atakan'ın başkan seçildiği süreçten, trafik kazasına kadar yapılan çalışmaları ele alındı. Leyla Atakan'ın seçilen ilk kadın Belediye Başkanı olmasının yanı sıra, ilk Siyasi Parti İl Başkanı olduğu da açıklandı. - KOCAELİ

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