Kocaeli Ticaret Odasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kocaeli Ticaret Odasından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek - Son Dakika Ekonomi

Kocaeli Ticaret Odasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek

6 saat önce

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde, talep ettikleri birçok konunun...

Kocaeli Ticaret Odasından

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde, talep ettikleri birçok konunun yer aldığını bildirdi.

KOTO Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı örnek mücadele sergileyen Türkiye'nin, iktisadi hayatın sürdürülebilir olması için önemli hamleleri zamanında gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Önlem paketini incelediğimizde, esnaf ve KOBİ düzeyinde reel sektörü ayakta tutma ve istihdamı destekleme hedeflerinin öne çıktığı görülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Dünya petrol fiyatlarında gerilemenin, enerji maliyetlerini düşürmek için yurt içi piyasayı desteklemek üzere değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu görüşler yer aldı:

"Sağlanan finansman destekleri değerli olmakla birlikte, cari giderleri düşürmek üzere elektrik, doğal gaz girdileri için katkı sağlanması da yapılacak güncelleme çalışmalarında dikkate alınması gereken hususlar arasında olmalıdır. Ayrıca faaliyetleri durdurulan veya ciddi müşteri kaybı yaşayan firmalar için kira desteği sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira bedeli alınmaması ile ilgili uygulamasını destekliyor, bu uygulamanın tüm mal sahiplerine örnek olmasını bekliyoruz.Ayrıca sektör ve iş kolu ayırt etmeksizin tüm ürünlere KDV muafiyeti getirilmeli, iş insanımızın vergi yükü hafifletilmelidir.

Öte yandan, bankalar başta olmak üzere, çeşitli finans kuruluşlarına; kredi, çek gibi ödemeleri bulunan iş insanlarımızın, bu ödemeleri en az 1 ay süreyle ötelenmeli, ödeme kolaylığı da sağlanmalıdır. Önceki yıllarda TOBB öncülüğünde hayata geçirilen ve üyelerimiz tarafından oldukça fazla talep gören Nefes Kredisi uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesi sürecinin de söz konusu paketin güncelleme çalışmalarında dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."

Açıklamada, asgari ücret desteğinin devam ederken, kısa çalışma ödeneği uygulamasının geliştirilmesinin istihdam için yararlı olacağı bildirilerek, Kredi Garanti Fonu imkanları artırılırken, temerrüt ve esnaf kredilerinde geri ödeme süresinin 3 ay uzatılması ile salgının mücbir sebep kategorisine alınmasının, finansman sorunlarını hafifleteceği vurgulandı.

"Zaman, duyarlılık ve fedakarlık zamanıdır"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların süreci yönetmedeki aktif rolü ve başarısı yanında Cumhurbaşkanlığı nezdinde iktisadi önlemler üzerinde çalışan bakanlıklar, Merkez Bankası ve TOBB gibi kurumlar ile yerel bazda tıbbi ve iktisadi tedbirler çerçevesindeki faaliyetleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve tüm yerel belediyelerimize teşekkür ederiz. Oda olarak bu süreçte üyelerimizin ticari ve sosyal talep, sorun ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla görevde olduğumuzu vurgulamak isteriz. Pandeminin kendisi kadar ortaya çıkardığı belirsizlik ve tedirginlik, toplumsal ve ticari hayatı etkilemektedir. Zaman, duyarlılık ve fedakarlık zamanıdır. Kurumlar kadar tek tek bireyler de dikkatli olmalı, Bilim Kurulu uyarılarına uygun yaşamalı, fırsatçılık, stokçuluk gibi yanlışlardan sakınmalıdır."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:42 Kaynak: AA

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