Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, UlaşımPark'a bağlı temizlik ekiplerinin 24 saat çalışma yaptığı kaydedildi.

Terminalde 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirilen temizlik uygulamalarının yanı sıra sürekli temas edilen noktaların günde iki kez dezenfekte edildiği vurgulanan açıklamada, "Gün içerisinde de tüm alanlar kesintisiz siliniyor, temizleniyor. Terminal esnafının bankolarına kadar dezenfekte eden temizlik personelleri silinmedik tek nokta bırakmıyor. X-Ray cihazları da sürekli olarak dezenfekte edilerek yolcuların temas ettiği tüm noktalara temizlik uygulaması yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yolcuların en çok kullandıkları peronlar bölgesine de ek önlemler alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Terminal Müdürlüğü, peronlar bölgesini de ilaçlatarak yolcuların daha temiz, daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor. Toplamda 69 kamera ile güvenlik görevlileri tarafından gözetlenen terminalde olası acil müdahaleler de temizlik ekiplerine telsizle konum bildirilerek anında temizlik uygulaması sağlıyor. Terminalde bulunan yolcu bekleme salonunda 'mesafe koltuğu' uygulaması başlatıldı. Mesafe koltukları sayesinde yolcular birer koltuk arayla oturuyor."

Gebze'de kent meydanındaki banklar kaldırıldı

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda kent genelinde yeni önlemler alınıyor.

Tedbirler kapsamında belediyeye bağlı ekipler, cami, park, huzurevi ve kamu binalarında ilaçlama çalışmalarına devam ederken 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan bankları da kaldırdı.

Ekipler, taksilerde de dezenfekte çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükgöz, koronavirüse karşı ellerinden gelen tüm önlemleri almaya gayret ettiklerini fakat burada en büyük görevin vatandaşa düştüğünü kaydetti.

En iyi korunma yönteminin evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak olduğunu vurgulayan Büyükgöz, "Vatandaşlarımızdan özellikle de yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızdan evlerinde çıkmamalarını rica ediyoruz. Allah'ın izniyle bu millet bu hastalığı en kısa sürede atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

GTÜ'de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) yapılan açıklamada ise dünya genelinde pandemi ilan edilen Kovid-2019 salgını için ulusal çapta alınan önlemler kapsamında GTÜ'de rutin karantina uygulandığı kaydedildi.

Yerleşke içinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığı ve önlem amaçlı karantina alanı oluşturuldu bilgisine yer verilen açıklamada, "Karantina alanında, sosyal mesafe kuralına uyularak, maske, dezenfektan uygulaması ve ziyaretçi kabul edilmeden yalnızca uzaktan erişimli iletişim araçları ile haberleşme sağlanıyor." diye belirtildi.

Sağlık çalışanlarına taze meyve ve kuru yemiş ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Sağlık çalışanlarımızın enerjilerini yükseltecek ve bağışıklıklarını artıracak ikramlarda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Büyükakın'ın bu açıklamasının ardından Kovid-19'la mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına taze meyve ve kuru yemiş ikramı yapılmasına başlandı.

Karabük

Vali Fuat Gürel, koronavirüs salgını nedeniyle muhtemel hastaları gözlem altında tutmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayrılan bölümleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.


İncelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını söyledi.


Hastane personelinin konuya duyarlılığı, eğitimleri ve sağlık ekipmanları noktasında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirten Gürel, "Biz ilimizde tedbirleri en üst düzeyde alıyoruz. Vatandaşlarımızın temel hijyen kurallarına dikkat etmesini, zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını, dışarı çıkıldığında sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini rica ediyorum. Sosyal medyada yayılan asılsız haberlere lütfen kimse itibar etmesin." dedi.


Bu arada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan pandemi planı çerçevesince oluşturulan Karabük İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda sosyal mesafe kuralı kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gürel'in yanı sıra Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Hasan Başkök, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Gazipaşa, Uzunmehmet ve Zübeyde Hanım caddelerinde dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Karantina, Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk otobüsüne binen köpeği gören vatandaşlar büyük panik yaşadı
Halk otobüsüne binerek yolculuk yapan köpek önce korkuttu sonra tebessüm ettirdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]