Kokusu ve rengiyle ilgi odağı lavantanın Trakya'da ekim alanı yaygınlaşıyor

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Trakya'da lavanta üretim rakamlarının önemli bir düzeye geldiğini söyledi.

Tülek, enstitü bahçesindeki lavanta ekim etkinliğinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan lavantayla ilgili çalışmalara 2015 yılında başladıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında Bulgaristan'da bulunan Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile iş birliği anlaşması imzalayarak genetik materyalleri Edirne'ye getirdiklerini anlatan Tülek, enstitü bünyesinde damızlık bahçesi oluşturduklarını ifade etti.

Üreticilerin ihtiyacını karşılamak için bu bahçeyi büyüttüklerini vurgulayan Tülek, şöyle devam etti:

"Bugün yine 'lavandula angustifolia' türüne ait çeşitlerin ekimini yapacağız. Trakya'da lavanta üretim rakamları önemli bir düzeye geldi. Enstitü olarak amacımız burada model oluşturmak. Bugün fide üretiminden tutun, hasat işlemleri, hasat sonrası yağın çıkarılması ve kalitesinin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlara bakıldığında adaptasyon kabiliyeti olarak lavantanın bölgemizde oldukça uyumlu olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte üretim alanları daha da artacak gibi gözüküyor."

Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilere ciddi yöneliş olduğunu, katma değeri yüksek bu ürünlerin ilerleyen zamanda ihracat anlamında önemli değer teşkil edeceğini ifade etti.

Türkiye'de yoğun olarak Isparta, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu illerde üretim yapıldığını aktaran Tülek, "Enstitü bünyesinde yaklaşık 15 dekar ekim alanı var. Karaağaç Mahallesi'ndeki lokasyonda yine bir ekim alanımız var. Geçen yıl ve önceki yıllarda orada lavanta tarla günleri etkinlikleri düzenlemiştik. Burada 2 dönüm olmak üzere damızlık bahçesi için lavanta dikilecek." dedi.

Etkinlikte, enstitü bünyesinde yetiştirilen lavanta fideleri, görevlilerce hazırlanan tarlaya dikildi.