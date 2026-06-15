KolayOto e-ticarette arama anlayışını değiştiren yapay zeka destekli yeni asistanını tanıttı - Son Dakika
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KolayOto e-ticarette arama anlayışını değiştiren yapay zeka destekli yeni asistanını tanıttı

KolayOto e-ticarette arama anlayışını değiştiren yapay zeka destekli yeni asistanını tanıttı
15.06.2026 14:30
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Türkiye'deki e-ticaret sektöründe yapay zeka ve dijital dönüşüm hızla ilerliyor. KolayOto Genel Müdürü Aslı Sayın, yapay zeka destekli arama teknolojilerinin sektör standartlarını değiştirdiğini belirtiyor. Türkiye'deki e-ticaret işletmelerinin yüzde 75'i yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor ve bu teknolojiler tüketicilere daha pratik alışveriş deneyimi sunuyor.

Türkiye genelinde dijitalleşme ve yapay zeka entegrasyonu e-ticaret ekosistemini kökten değiştirmeye devam etmektedir. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki hızlı dönüşüm, işletmeleri geleneksel yöntemlerin ötesinde yenilikçi çözümler sunmaya sevk etmektedir. Özellikle otomotiv yan sanayii ve dijital perakendecilik alanında kullanıcı deneyimini optimize eden teknolojiler büyük önem kazanmaktadır. Sektördeki dijital dönüşüm yatırımları, müşteri memnuniyetini artırırken operasyonel verimliliği de üst seviyeye taşımaktadır. KolayOto Genel Müdürü Aslı Sayın, yapay zeka destekli yeni nesil arama teknolojilerinin sektördeki standartları yeniden belirlediğini ifade etmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'deki e-ticaret işletmelerinin yüzde 75'i yapay zeka teknolojilerinden aktif olarak yararlanmaktadır. TÜİK tarafından yayınlanan yapay zeka istatistikleri ise ülkede her 5 kişiden 1'inin günlük yaşamında bu teknolojileri kullandığını, 16-24 yaş grubunda ise bu oranın yaklaşık yüzde 40'a ulaştığını göstermektedir. Dijital araçlara olan bu yoğun tüketici ilgisi, perakende platformlarının arama ve kullanıcı deneyimi altyapılarını yenilemesini zorunlu kılmaktadır. Geleneksel filtreleme sistemlerinin yerini alan akıllı modeller, satın alma süreçlerini tüketiciler için çok daha pratik bir hale getirmektedir. Teknoloji odaklı bu gelişmeler, dijital pazardaki rekabetin yönünü de tamamen müşteri memnuniyetine odaklı yeni nesil yazılımlara doğru kaydırmaktadır.

Dijital pazardaki bu köklü değişim dalgası, sektörün öncü platformlarının vizyoner teknoloji yatırımlarıyla daha da ivme kazanmaktadır. Kullanıcı eğilimlerini yakından takip eden KolayOto idari kadrosu, e-ticaret süreçlerini basitleştirecek hamleler gerçekleştirmektedir. Genel Müdür Aslı Sayın bu stratejik dönüşümü şu sözlerle açıklamaktadır: "KolayOto’da kullanıcı davranışlarının hızla değiştiğini ve artık müşterilerimizin ürünleri filtreleyerek değil, kendi ihtiyaçlarını doğal bir dille ifade ederek aradığını görüyoruz. Yapay zeka, e-ticaret sektöründe hızla standart hale gelen bir teknoloji haline geldiği için biz de bu dönüşüme yanıt olarak yapay zeka destekli lastik asistanımızı geliştirdik. Amacımız, kullanıcıyı karmaşık seçim süreçlerinden kurtarıp doğru ürüne en hızlı ve en güvenli şekilde ulaştırmaktır."

"DOĞAL DİL İŞLEME TABANLI ARAMA ASİSTANLARI MÜŞTERİ SEPET TERK ETME ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR"

McKinsey & Company’nin küresel ölçekte yayınladığı yapay zeka raporuna göre, e-ticaret platformlarında geleneksel filtreleme yerine doğal dil işleme tabanlı yapay zeka asistanı kullanan işletmelerde, müşteri sepet terk etme oranlarının azaldığı saptanmaktadır. Aynı araştırmada, şirketlerin üretken yapay zeka teknolojilerini en yoğun entegre ettiği iki ana departmanın pazarlama/satış ile ürün/hizmet geliştirme olduğu görülmektedir. TÜİK'in motorlu kara taşıtları verilerine göre ise Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 367 bin 254 adete ulaşmış durumdadır. Trafiğe kayıtlı toplam taşıtların yüzde 52,6'sını otomobillerin oluşturması, online lastik ve otomotiv ürünleri pazarının hitap ettiği potansiyel araç havuzunun büyüklüğünü doğrudan ortaya koymaktadır. Bu devasa pazar payı, tüketici taleplerine en hızlı şekilde yanıt veren dijital altyapıların önemini daha da artırmaktadır.

Sayın, küresel araştırma sonuçlarının ve yerel taşıt verilerinin dijital dönüşüm stratejilerinin doğruluğunu kanıtladığını ifade etmektedir. Tüketicilerin teknik detaylarla boğuşmadan hızlıca sonuca ulaşma beklentisinin e-ticarette sepet terk etme oranlarını doğrudan etkilediğini belirten yönetici, bu alandaki yatırımların karşılık bulduğunu savunmaktadır. Yapay zeka destekli doğal dil arama teknolojisiyle kullanıcıların araçlarına uygun ürünü hızlı ve kolay şekilde bulmasına imkân tanıdıklarını dile getiren Sayın, bu vizyonun operasyonel başarıyı pekiştirdiğini söylemektedir. KolayOto.com olarak 2012'den bu yana Türkiye'nin en köklü dijital lastik platformu şeklinde hizmet verdiklerini hatırlatan perakende lideri, 25.000'den fazla ürün seçeneğini uçtan uca mükemmel bir lojistik altyapıyla sunduklarını vurgulamaktadır. Şirket, Türkiye genelinde 1.000’den fazla montaj noktası, birçok ilde mobil montaj hizmeti ve İstanbul’da vale montaj çözümüyle tüketicilere kapsamlı çözümler sağlamaya devam etmektedir.

DİJİTALLEŞME DALGASI OTOMOTİV YAN SANAYİİ E-TİCARET PAZARINI HAREKETLENDİRİYOR

Otomotiv sektörü ve yan sanayi ürünleri perakendeciliği, e-ticaret ekosisteminin en dinamik kollarından biri haline gelmektedir. Tüketicilerin araçları için en doğru yedek parça, akü, jant veya oto lastik tercihini yaparken karşılaştıkları teknik zorluklar, dijital platformları daha sezgisel çözümler üretmeye yöneltmektedir. Doğru ebat tespiti, mevsimsel gereksinimlerin analizi ve bütçeye uygun marka karşılaştırmaları gibi süreçler artık tamamen dijital asistanların rehberliğinde yürütülmektedir. Çevrimiçi kanalların sunduğu şeffaf fiyat politikaları ve geniş ürün çeşitliliği, geleneksel bayi ağlarına yönelik tüketici bağımlılığını kademeli olarak azaltmaktadır. Satış sonrası lojistik operasyonların kusursuz yönetilmesi ve yaygın montaj organizasyonları, bu pazardaki sürdürülebilir büyümenin en temel anahtarı olarak kabul edilmektedir. Teknolojik yenilikleri fiziksel hizmet kalitesiyle entegre edebilen dijital girişimler, küresel pazarda rekabet avantajı elde etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

"SEKTÖRÜN DİJİTAL BİLGİ MERKEZİ KONUMUNU YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERLE PEKİŞTİRECEĞİZ"

Kasım 2021 döneminde gerçekleşen stratejik sahiplik değişimiyle tedarik altyapısını güçlendiriren ve 2025 yılında yüzde 103 büyüme performansı sergileyen KolayOto, e-ticaret alanında öncü adımlar atmayı sürdürmektedir. Bireysel kullanıcılardan kurumsal filolara kadar geniş bir segmente hitap eden platform, zengin içerikleri ve dijital araçlarıyla sektör paydaşlarına rehberlik etmektedir. KolayOto Genel Müdürü Aslı Sayın, markanın gelecek vizyonu, teknoloji yatırımları ve pazar hedefleriyle ilgili olarak şu bilgileri paylaşmaktadır:

"KolayOto olarak, sadece bir satış platformu olmanın ötesinde, her ay binlerce kullanıcının başvurduğu lastik hesaplama aracı ve zengin blog içeriklerimizle sektörün en güçlü dijital bilgi kaynağı olma yolunda ilerliyoruz. Yapay zeka asistanımızı kendi bünyemizdeki lastik uzmanlarımızın bilgi birikimiyle eğiterek rakiplerimizden tamamen ayrışan, önerilerini gerekçeleriyle sunan kusursuz bir sistem inşa ettik. Yakın gelecekte Türkiye'nin 81 ilinde hizmet ağımızı daha da güçlendirmeyi, mobil lastik montaj hizmetlerimizi ülke geneline yaygınlaştırmayı ve veri analitiği destekli kullanıcı deneyimini uluslararası seviyeye taşımayı hedefliyoruz."

Yapay Zeka, Yapay Zeka, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Yapay Zeka KolayOto e-ticarette arama anlayışını değiştiren yapay zeka destekli yeni asistanını tanıttı - Son Dakika

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