Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular

Haberin Videosunu İzleyin
Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular
09.12.2025 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular
Haber Videosu

Kolombiya'da yolda duran motosiklet sürücüleri ile birkaç kişi, yamaçtan kopan dev kayalarının altından kalmaktan son anda kurtuldu.

Kolombiya'nın Dabeiba bölgesinde, motosiklet sürücüleri ve yolda duran birkaç kişi yamaçtan kopan dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kişilerin yamaçtan gelen seslerin ardından hızla uzaklaştığı görüldü.

DEV KAYALARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Kolombiya'da Antioquia bölgesinde yer alan Dabeiba'da facianın eşiğinden dönüldü. Yolda duran motosiklet sürücüleri ile birkaç kişi, yamaçtan kopan dev kayalarının altından kalmaktan son anda kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yolda duran kişilerin, yamaçtan gelen seslerin ardından yukarı baktıkları ve ardından hızla bulundukları noktadan uzaklaştığı, dev kaya parçasının ise birkaç saniye sonra yola düştüğü görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Motosiklet, Kolombiya, Güvenlik, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Kaan Osman Kaan:
    yerdeki motorsiklet olmasa heryeri yıkar gecermis 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Polisi duyunca “Ağabeyimi arayacağım“ deyip aracını bırakıp kaçtı Polisi duyunca "Ağabeyimi arayacağım" deyip aracını bırakıp kaçtı
Trump şimdi de su savaşlarına başladı Ülkeyi açık açık tehdit etti Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı İşte bahis oynanan maçlar Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
Murat Sancak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Zora sokan “153 milyon euro“ sorusu Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

00:55
Galatasaray, Monaco’dan eli boş döndü
Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü
22:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper’den açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama
22:22
Mehmet Akif Ersoy Habertürk’teki koltuğundan da oldu
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
22:20
Şarkıcı Güllü’nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
21:59
Trump’ın “Saldıracağız“ dediği Venezuela’dan tedirgin eden görüntü
Trump'ın "Saldıracağız" dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü
21:00
Galatasaray’da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu Brezilya’da Vinicius fırtınası
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası
20:49
Bakan Kurum’a baba ocağında coşkulu karşılama
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama
20:43
Uyuşturucu soruşturması büyüyor Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 01:01:50. #7.12#
SON DAKİKA: Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.