Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular

Kolombiya'nın Dabeiba bölgesinde, motosiklet sürücüleri ve yolda duran birkaç kişi yamaçtan kopan dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kişilerin yamaçtan gelen seslerin ardından hızla uzaklaştığı görüldü.
Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yolda duran kişilerin, yamaçtan gelen seslerin ardından yukarı baktıkları ve ardından hızla bulundukları noktadan uzaklaştığı, dev kaya parçasının ise birkaç saniye sonra yola düştüğü görüldü.
