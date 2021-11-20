Üye Girişi
Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti - Son Dakika

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

20.11.2021 17:30
Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

Bu listenin gününüzü daha olumlu hale getirecek bir film bulmanıza yardımcı olacağını umuyoruz. Makalenin sonunda, tekmoloji.com'da kişisel olarak seçtiğimiz birkaç film daha olacak (ve hepsinde The Rock var)!

Arada sırada biraz moralimiz bozulabilir ve biraz iyi hissettiren şeylerden gerekebilir. Filmler, ruh halinizi yükseltmenin harika bir yoludur, ancak bazen doğru olanı seçmek zordur. İşte burada profesyonel komedyenlerin büyük yardımı olabilir. ve seçimleri bazen alışılmadık görünse de, kararlarına güvenebiliriz çünkü ne hakkında konuştuklarını kesinlikle biliyorlar.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

50. MacGruber (2010) Eski bir özel ajan, nükleer bir savaş başlığına sahip olan ve Washington, D.C.'yi yok etmek isteyen baş düşmanını devirmek için yeniden göreve çağrılır.

49. SuperBob (2015) Bir göktaşı çarptıktan sonra süper güçlere sahip olan bir postacı hakkında romantik komedi.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

48. Sisters (2015) 2 kız kardeş, ebeveynleri evlerini satmadan önce bir ev partisi düzenlemeye karar verir.

47. Carry On at Your Convenience (1971) Bir sendika temsilcisi, bir çırpıda grev çağrısı yapıyor; sonunda herkes ondan bıkar.

46. Get Santa (2014) Bir baba ve oğul, Noel Baba'nın kızağıyla kaza yaptıkta sonra garajlarında uyuduğunu keşfettiklerinde Noel'i kurtarmak zorunda kalır.

45. The Final Option/Who Dares Wins (1982) Birleşik Krallık'taki bir barış örgütünün terörizmi kullanmaya istekli bazı aşırılık yanlılarına sahip olduğundan şüpheleniliyor ve Özel Hava Servisi örgütün içine sızmaya çalışıyor.

44. Thundercrack! (1975) Bir grup yabancı, karanlık ve fırtınalı bir gecede yas tutan çılgın bir kadının gözlerden ırak konağında mahsur kalır.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

43. Big Business (1988) Doğumda ayrılan 2 çift tek yumurta ikizi, aralarında nasıl bir bağlantı olduğunu keşfeder.

42. The Aristocrats (2005) 100 komedyen, vodvil döneminden beri anlatılan aynı fıkranın çeşitlemelerini anlatıyor.

41. Jackass: The Movie (2002) Johnny Knoxville ve grubu çeşitli gösteriler yapıyor.

40. The Nutty Professor (1963) Bir bilim adamı, kendi karışımını içtikten sonra tatlı bir sofistike olur.

39. Dead Men Don't Wear Plaid (1982) Şeytani bir komployu ortaya çıkaran bir dedektif ile siyah beyaz bir kara film parodisi.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

38. Bridesmaids (2011) Nedimeler, gelinin en iyi arkadaşının kim olduğu konusunda birbirleriyle yarışırlar.

37. Carry On Screaming! (1966) Kötü niyetli Dr. Watt, güzel genç kadınları kaçırıyor ve onları yerel mağazalara satmak için mankenlere dönüştürüyor.

36. Happy Gilmore (1996) Başarısız bir hokey oyuncusu, büyükannesinin evini kurtarmak için becerilerini golf sahasına taşır.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

35. Coming to America (1988) Bir Afrikalı Prens New York'a gider ve onun zekasına ve iradesine saygı duyabileceği bir eş bulmak için kılık değiştirir.

34. Mrs. Doubtfire (1993) Bir aktör, eski karısı tarafından kendisinden saklanan çocuklarıyla vakit geçirmek için kadın hizmetçi kılığına girer.

33. Meet the Parents (2000) Erkek hemşire Greg Focker, evlenme teklif etmeden önce kız arkadaşının ailesiyle tanışır, ancak babası ona güvenmez.

32. Bad Santa (2003) Bir dolandırıcı ve ortağı, Noel arifesinde büyük mağazaları soymak için Noel Baba ve Küçük Yardımcısı olarak poz verir, ancak dolandırıcı sorunlu bir çocukla arkadaş olur.

31. Team America: World Police (2004) Paramiliter bir polis gücü, dünyayı İslami teröristlerin ve liberal Hollywood aktörlerinin küresel yıkıma yönelik bir komplodan kurtarmak amacıyla bir Broadway aktörünü işe alır.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

30. Pitch Perfect (2012) Barden Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan Beca, okulunun tamamı kızlardan oluşan şarkı grubu olan The Bellas'a katılır ve bir erkek şarkı grubuna meydan okurlar.

29. Swingers (1996) Oyuncu adayları, şık neo-lounge sahnesinin müdavimleri olur. Trent, arkadaşı Mike'a sahnenin yazılı olmayan kurallarını öğretir.

28. Jerry Maguire (1996) Kovulmuş bir spor menajeri, bağımsız bir menajer olarak yeni felsefesini test etmeye karar verir.

27. Dumb and Dumber (1994) 2 iyi kalpli ama inanılmaz derecede aptal arkadaşın yol maceraları.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

26. Borat (2007) Hayali bir Kazak gazeteci Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşıyor ve Amerikalılarla olan etkileşimlerini kaydediyor.

25. Men In Black (1997) Bir polis memuru, Dünya üzerindeki dünya dışı etkileşimleri izleyen gizli bir organizasyona katılır.

24. The Unbelievable Truth (1989) Bir adam, cinayet suçundan hapis cezasını çektikten sonra memleketine döner.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

23. Raising Arizona (1987) Eski bir mahküm ve eski bir polisten oluşan çocuksuz bir çift, başka bir ailenin beşizlerinden birine yardım etmeye karar verir.

22. Road to Utopia (1945) 2 vodvil sanatçısı servetlerini kazanmak ve birkaç haydut tarafından çalınan gizli bir altın madeninin haritasını bulmak için Alaska'ya giderler.

21. Broadway Danny Rose (1984) Müvekkiline yardım etmeye çalışan bir yetenek avcısı, mafyayı içeren bir aşk üçgenine sürüklenir.

20. Man Bites the Dog (1992) Bir katili takip eden film ekibi hakkında bir belgesel.

19. Best in Show (2000) Bir köpek gösterisi yarışması hakkında olan belgesel.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

18. Animal House (1978) Faber Kolej dekanı, Delta Tau Chi Kardeşliği'nin tamamını ihraç etmeye kararlıdır, ancak kardeşlik üyelerinin onun için başka planları vardır.

17. Trading Places (1983) Züppe bir yatırımcı ve evsiz bir sokak dolandırıcısı, 2 milyoner tarafından yapılan bir bahsin parçası olarak pozisyonlarının tersine döndüğünü fark eder.

16. Monkey Business (1931) 4 kaçak yolcu, sürekli olarak gemi mürettebatından kaçmaya çalışırken, aralarında kan davası olan bir çift gangster için eşkıya gibi davranmaya zorlanırlar.

15. Planes, Trains & Automobiles (1987) Gergin bir pazarlama yöneticisi ve iyi kalpli ama can sıkıcı bir duş perdesi halkası satıcısı hakkında bir film.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

14. When Harry Met Sally... (1989) Harry ve Sally birbirlerini yıllardır tanırlar ve çok iyi arkadaşlardır, ancak seksin arkadaşlığı mahvedeceğinden korkarlar.

13. Play It Again, Sam (1972) Kazablanka filmine kafayı takmış yeni boşanmış bir film eleştirmeni, evli bir çiftin ve hayali idolünün yardımıyla karısının kendisini terk edişini atlatmaya çalışır

12. The King of Comedy (1982) Tutkulu ama başarısız bir komedyen, ilgi odağı olmaktan başka bir şey istemez ve bunu başarmak için, dikkatleri üzerine çekmek için idolünü takip eder ve kaçırır.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

11. Ghostbusters (1984) 3 eski parapsikoloji profesörü bir paranormal araştırma ve yok etme servisi kurar.

10. Shaun of the Dead (2004) Sıradan bir Londralı, kıyameti andıran bir zombi ayaklanmasına yakalanır.

9. Nuts in May (1976) Kırsalda güzel vakit geçirmek isteyen birkaç kampçı ve yakınlarda çadır kurmaya karar veren kampçılar arasındaki anlaşmazlık hakkında bir hikaye.

8. This Is Spinal Tap (1984) Heavy metal gruplarının davranışları üzerine bir hiciv ve zamanın rock belgesellerinin bir parodisi.

7. The Celebration/Festen (1998) Babalarının 60. doğum gününü kutlamak için bir araya gelen aile bireylerinin toplantısı hakkında bir kara komedi.

6. Monty Python's Life of Brian (1979) Genç bir Yahudi adam, İsa Mesih ile aynı gün – ve karşı evde – doğar ve daha sonra Mesih ile karıştırılır.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

5. The Truman Show (1998) Bir sigorta satıcısı, tüm hayatının aslında bir realite TV şovu olduğunun farkında değildir.

4. Safety Last! (1923) Nişanlısına göndermek için büyük şehirde para kazanmaya çalışan genç bir adamın hikayesi.

3. The Wolf of Wall Street (2013) Jordan Belfort'un elit bir hayat yaşayan zengin bir borsacıya yükselmesinden, suç ve yolsuzluk içeren çöküşüne kadar gerçek hikayesi.

2. The Apartment (1960) Bir adam, şirket yöneticilerinin, dairesini randevular için kullanmasına izin vererek kurumsal merdiveni tırmanmaya çalışır, ancak patronunun metresine aşık olur.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

1. Back to the Future (1985) 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, bir bilim adamı olan yakın arkadaşı tarafından icat edilen zamanda yolculuk yapan bir arabada yanlışlıkla 30 yıl geçmişe gönderilir.

Bonus: Bizim seçtiğimiz 3 film!

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

3. Baywatch (2017) Bir cankurtaran ekibi, sahillerini kurtarmalı ve bir uyuşturucu baronunu alt etmelidir.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

2. Central Intelligence (2016) 2 eski lise arkadaşı içlerinden biri dünyayı bir teröristten kurtarmak için CIA'ya katıldıktan sonra kaçmaya başlar

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

1. Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) 4 genç bir video oyunu dünyasına taşınır ve kurtulmanın tek yolu oyunu oynamak ve bitirmektir.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

noel baba, Komedyen, Noel, Film, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar 17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum 17:31 Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
17:44 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi
17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlarlar
17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin
17:26 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"
17:13 Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor
17:11 Aynı dizideki gibi: Kızına çok düşkün
17:07 Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi
17:03 Çaresizliğin bu kadarı: SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
16:57 "Bu Pazar seçim olsa?" diye soruldu: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 7'ye çıktı
16:50 Bölge halkının korkulu rüyası oldu: Çamurun içinden aniden fırlayan timsah
Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi         
17:45
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin         
17:35
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri         
17:31
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 17:51:15. #1.11#
SON DAKİKA: Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement