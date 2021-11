Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti - Son Dakika

Arada sırada biraz moralimiz bozulabilir ve biraz iyi hissettiren şeylerden gerekebilir. Filmler, ruh halinizi yükseltmenin harika bir yoludur, ancak bazen doğru olanı seçmek zordur. İşte burada profesyonel komedyenlerin büyük yardımı olabilir. ve seçimleri bazen alışılmadık görünse de, kararlarına güvenebiliriz çünkü ne hakkında konuştuklarını kesinlikle biliyorlar.

Komedyenler Tüm Zamanların En Histerik 50 Filmini Seçti

50. MacGruber (2010) Eski bir özel ajan, nükleer bir savaş başlığına sahip olan ve Washington, D.C.'yi yok etmek isteyen baş düşmanını devirmek için yeniden göreve çağrılır.

49. SuperBob (2015) Bir göktaşı çarptıktan sonra süper güçlere sahip olan bir postacı hakkında romantik komedi.

48. Sisters (2015) 2 kız kardeş, ebeveynleri evlerini satmadan önce bir ev partisi düzenlemeye karar verir.

47. Carry On at Your Convenience (1971) Bir sendika temsilcisi, bir çırpıda grev çağrısı yapıyor; sonunda herkes ondan bıkar.

46. Get Santa (2014) Bir baba ve oğul, Noel Baba'nın kızağıyla kaza yaptıkta sonra garajlarında uyuduğunu keşfettiklerinde Noel'i kurtarmak zorunda kalır.

45. The Final Option/Who Dares Wins (1982) Birleşik Krallık'taki bir barış örgütünün terörizmi kullanmaya istekli bazı aşırılık yanlılarına sahip olduğundan şüpheleniliyor ve Özel Hava Servisi örgütün içine sızmaya çalışıyor.

44. Thundercrack! (1975) Bir grup yabancı, karanlık ve fırtınalı bir gecede yas tutan çılgın bir kadının gözlerden ırak konağında mahsur kalır.

43. Big Business (1988) Doğumda ayrılan 2 çift tek yumurta ikizi, aralarında nasıl bir bağlantı olduğunu keşfeder.

42. The Aristocrats (2005) 100 komedyen, vodvil döneminden beri anlatılan aynı fıkranın çeşitlemelerini anlatıyor.

41. Jackass: The Movie (2002) Johnny Knoxville ve grubu çeşitli gösteriler yapıyor.

40. The Nutty Professor (1963) Bir bilim adamı, kendi karışımını içtikten sonra tatlı bir sofistike olur.

39. Dead Men Don't Wear Plaid (1982) Şeytani bir komployu ortaya çıkaran bir dedektif ile siyah beyaz bir kara film parodisi.

38. Bridesmaids (2011) Nedimeler, gelinin en iyi arkadaşının kim olduğu konusunda birbirleriyle yarışırlar.

37. Carry On Screaming! (1966) Kötü niyetli Dr. Watt, güzel genç kadınları kaçırıyor ve onları yerel mağazalara satmak için mankenlere dönüştürüyor.

36. Happy Gilmore (1996) Başarısız bir hokey oyuncusu, büyükannesinin evini kurtarmak için becerilerini golf sahasına taşır.

35. Coming to America (1988) Bir Afrikalı Prens New York'a gider ve onun zekasına ve iradesine saygı duyabileceği bir eş bulmak için kılık değiştirir.

34. Mrs. Doubtfire (1993) Bir aktör, eski karısı tarafından kendisinden saklanan çocuklarıyla vakit geçirmek için kadın hizmetçi kılığına girer.

33. Meet the Parents (2000) Erkek hemşire Greg Focker, evlenme teklif etmeden önce kız arkadaşının ailesiyle tanışır, ancak babası ona güvenmez.

32. Bad Santa (2003) Bir dolandırıcı ve ortağı, Noel arifesinde büyük mağazaları soymak için Noel Baba ve Küçük Yardımcısı olarak poz verir, ancak dolandırıcı sorunlu bir çocukla arkadaş olur.

31. Team America: World Police (2004) Paramiliter bir polis gücü, dünyayı İslami teröristlerin ve liberal Hollywood aktörlerinin küresel yıkıma yönelik bir komplodan kurtarmak amacıyla bir Broadway aktörünü işe alır.

30. Pitch Perfect (2012) Barden Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan Beca, okulunun tamamı kızlardan oluşan şarkı grubu olan The Bellas'a katılır ve bir erkek şarkı grubuna meydan okurlar.

29. Swingers (1996) Oyuncu adayları, şık neo-lounge sahnesinin müdavimleri olur. Trent, arkadaşı Mike'a sahnenin yazılı olmayan kurallarını öğretir.

28. Jerry Maguire (1996) Kovulmuş bir spor menajeri, bağımsız bir menajer olarak yeni felsefesini test etmeye karar verir.

27. Dumb and Dumber (1994) 2 iyi kalpli ama inanılmaz derecede aptal arkadaşın yol maceraları.

26. Borat (2007) Hayali bir Kazak gazeteci Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşıyor ve Amerikalılarla olan etkileşimlerini kaydediyor.

25. Men In Black (1997) Bir polis memuru, Dünya üzerindeki dünya dışı etkileşimleri izleyen gizli bir organizasyona katılır.

24. The Unbelievable Truth (1989) Bir adam, cinayet suçundan hapis cezasını çektikten sonra memleketine döner.

23. Raising Arizona (1987) Eski bir mahküm ve eski bir polisten oluşan çocuksuz bir çift, başka bir ailenin beşizlerinden birine yardım etmeye karar verir.

22. Road to Utopia (1945) 2 vodvil sanatçısı servetlerini kazanmak ve birkaç haydut tarafından çalınan gizli bir altın madeninin haritasını bulmak için Alaska'ya giderler.

21. Broadway Danny Rose (1984) Müvekkiline yardım etmeye çalışan bir yetenek avcısı, mafyayı içeren bir aşk üçgenine sürüklenir.

20. Man Bites the Dog (1992) Bir katili takip eden film ekibi hakkında bir belgesel.

19. Best in Show (2000) Bir köpek gösterisi yarışması hakkında olan belgesel.

18. Animal House (1978) Faber Kolej dekanı, Delta Tau Chi Kardeşliği'nin tamamını ihraç etmeye kararlıdır, ancak kardeşlik üyelerinin onun için başka planları vardır.

17. Trading Places (1983) Züppe bir yatırımcı ve evsiz bir sokak dolandırıcısı, 2 milyoner tarafından yapılan bir bahsin parçası olarak pozisyonlarının tersine döndüğünü fark eder.

16. Monkey Business (1931) 4 kaçak yolcu, sürekli olarak gemi mürettebatından kaçmaya çalışırken, aralarında kan davası olan bir çift gangster için eşkıya gibi davranmaya zorlanırlar.

15. Planes, Trains & Automobiles (1987) Gergin bir pazarlama yöneticisi ve iyi kalpli ama can sıkıcı bir duş perdesi halkası satıcısı hakkında bir film.

14. When Harry Met Sally... (1989) Harry ve Sally birbirlerini yıllardır tanırlar ve çok iyi arkadaşlardır, ancak seksin arkadaşlığı mahvedeceğinden korkarlar.

13. Play It Again, Sam (1972) Kazablanka filmine kafayı takmış yeni boşanmış bir film eleştirmeni, evli bir çiftin ve hayali idolünün yardımıyla karısının kendisini terk edişini atlatmaya çalışır

12. The King of Comedy (1982) Tutkulu ama başarısız bir komedyen, ilgi odağı olmaktan başka bir şey istemez ve bunu başarmak için, dikkatleri üzerine çekmek için idolünü takip eder ve kaçırır.

11. Ghostbusters (1984) 3 eski parapsikoloji profesörü bir paranormal araştırma ve yok etme servisi kurar.

10. Shaun of the Dead (2004) Sıradan bir Londralı, kıyameti andıran bir zombi ayaklanmasına yakalanır.

9. Nuts in May (1976) Kırsalda güzel vakit geçirmek isteyen birkaç kampçı ve yakınlarda çadır kurmaya karar veren kampçılar arasındaki anlaşmazlık hakkında bir hikaye.

8. This Is Spinal Tap (1984) Heavy metal gruplarının davranışları üzerine bir hiciv ve zamanın rock belgesellerinin bir parodisi.

7. The Celebration/Festen (1998) Babalarının 60. doğum gününü kutlamak için bir araya gelen aile bireylerinin toplantısı hakkında bir kara komedi.

6. Monty Python's Life of Brian (1979) Genç bir Yahudi adam, İsa Mesih ile aynı gün – ve karşı evde – doğar ve daha sonra Mesih ile karıştırılır.

5. The Truman Show (1998) Bir sigorta satıcısı, tüm hayatının aslında bir realite TV şovu olduğunun farkında değildir.

4. Safety Last! (1923) Nişanlısına göndermek için büyük şehirde para kazanmaya çalışan genç bir adamın hikayesi.

3. The Wolf of Wall Street (2013) Jordan Belfort'un elit bir hayat yaşayan zengin bir borsacıya yükselmesinden, suç ve yolsuzluk içeren çöküşüne kadar gerçek hikayesi.

2. The Apartment (1960) Bir adam, şirket yöneticilerinin, dairesini randevular için kullanmasına izin vererek kurumsal merdiveni tırmanmaya çalışır, ancak patronunun metresine aşık olur.

1. Back to the Future (1985) 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, bir bilim adamı olan yakın arkadaşı tarafından icat edilen zamanda yolculuk yapan bir arabada yanlışlıkla 30 yıl geçmişe gönderilir.

Bonus: Bizim seçtiğimiz 3 film!

3. Baywatch (2017) Bir cankurtaran ekibi, sahillerini kurtarmalı ve bir uyuşturucu baronunu alt etmelidir.

2. Central Intelligence (2016) 2 eski lise arkadaşı içlerinden biri dünyayı bir teröristten kurtarmak için CIA'ya katıldıktan sonra kaçmaya başlar

1. Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) 4 genç bir video oyunu dünyasına taşınır ve kurtulmanın tek yolu oyunu oynamak ve bitirmektir.