Ressam "Komet" 81 Yaşında Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Ressam "Komet" 81 Yaşında Yaşamını Yitirdi

25.09.2022 16:02
Ressam "Komet" 81 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Komet mahlasıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Çoşkun 81 yaşında yaşamını yitirdi. Çoşkun’un ölüm haberini Alef Yayınevi sosyal medya hesabından “Hoşçakal Komet” mesajıyla duyurdu. Sanatın farklı dallarında eserler veren Gürkan Çoşkun genellikle hayal ile gerçeği harmanladığı resim ve gravürleri ile tanınıyordu.

Komet mahlasıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Çoşkun 81 yaşında yaşamını yitirdi. Çoşkun'un ölüm haberini Alef Yayınevi sosyal medya hesabından "Hoşçakal Komet" mesajıyla duyurdu. Sanatın farklı dallarında eserler veren Gürkan Çoşkun genellikle hayal ile gerçeği harmanladığı resim ve gravürleri ile tanınıyordu.

"Kuyruklu yıldız" anlamına da gelen "Komet" ismini kullanan sanatçı, Mehmet Güleryüz'ün Güldüğüme Bakma adlı nehir söyleşisinde belirttiğine göre, ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldı. Sanatçı İstanbul'da bugün yaşamını yitirdi.

GÜRKAN ÇOŞKUN (KOMET) KİMDİR?

Gürkan Coşkun, 1941 yılında Çorum'da doğdu. Çorum Lisesi'nden mezun oldu. 1960–1967 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) eğitim gören sanatçı, Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer Atölyeleri'nde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıtan Komet, bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullandı. Sanatçı, kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.

1971'de devlet bursu ile Paris'e giderek Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitimine devam etti. İlk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen şehrinde açtı. 1974'ten itibaren de Salon de Mai (Mayıs Salonu) sergilerine düzenli olarak katıldı. Paris'te bulunduğu sırada Rönesans öncesi İtalyan sanatını, Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri'ni inceleyen sanatçı, bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserler vermeye başladı.

1960 sonrasında yükselen yeni figür hareketinin kendi kuşağından diğer bazı temsilcileri gibi ( Burhan Uygur, Mehmet Güleryüz, Utku Varlık, Cihat Aral, Nevhiz, Aka Gündüz Temur, Alaettin Aksoy, Oral Enuğur) resimlerinde kendine gönderimli (oto-referential), duygulanımsal (affective) ve düşlemsel/ gizemsel bir dünya kurdu. Sanatçı, 1973'ten 1981'e değin sırasıyla Yeni-Romantik, Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modernist anlatımların egemen olduğu resimler yaptı, bu tarihten sonraysa bütünüyle bağımsız bir anlatıma ulaştı.

Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı. Komet ayrıca, birçok uluslararası sergiye katıldı. 2004 yılında "Koşarak Geldim Çorabı Deldim" adlı anı kitabını yayımladı. Önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri de 2007 yılında kitap olarak yayınlandı.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Ressam, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ressam 'Komet' 81 Yaşında Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ressam "Komet" 81 Yaşında Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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