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Kompozisyonlarıyla Atatürk'ü anlattılar - Son Dakika

Kompozisyonlarıyla Atatürk'ü anlattılar

10.11.2021 16:04
Kompozisyonlarıyla Atatürk'ü anlattılar

Karabağlar Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Atatürk'e Sesleniş" adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene ilçedeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra veliler ile yarışmanın seçici kurulu üyeleri de katıldı.

Yoğun ilgi gösterilen yarışmanın ödül töreni,saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun açılış konuşmasıyla devam etti. Törende konuşan Başkan Selvitopu,sonsuza kadar yaşayacak olan Cumhuriyet'in içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de her zaman var olacağını, sonsuza dek yaşayacağını belirterek bu ülkenin geçmişinden ve geleceğinden hiçbir gücün O'nu silemeyeceğini söyledi.

Hiç kimsenin O'nu silmeye gücü yetmeyecek

Dünya Lideri Mustafa Kemal Atatürk'e her geçen gün ilginin daha da arttığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, şöyle konuştu: "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü. Aslında ölüm yıldönümü demek çok doğru değil; çünkü Mustafa Kemal, 80 milyon insanımızın yüreğinde, kalbinde yaşamaya devam ediyor, devam edecek.Böylesine dünyada sevilen lider sayısı yok denecek kadar az. Böyle bir lidere sahip olmaktan Türk toplumu olarak onur duyuyoruz. Onun farklı bir bakışı, farklı bir tarzı vardı. Dünyada birçok lidere ilgi, alaka azalırken Atatürk'e ilginin arttığını görüyoruz.O'nu bugün tekrar hafızalarımızda, beynimizde bir kez daha yaşatmaya çalışıyoruz. Tabi ki onun ülkemizle ilgili düşünceleri, görüşleri, bakışlarıyla biz onu yaşatıyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır' diyen Mustafa Kemal, ilelebet yaşayan Cumhuriyet içerisinde her zaman var olacaktır. Bu ülkenin geçmişinden ve geleceğinden hiç kimse O'nu silmeyegücü yetmeyecektir. Hayatı boyunca kendi ulusunun mutlu olması, sevgi ve saygı içinde yaşamasından başka hiçbir şeyi düşünmemiştir. Ölümle mücadele ederken bile halkının mutlu yaşamasını düşündü. Böyle bir öndere sahip olmaktan da çok büyük gurur ve onur duyuyoruz. "

Şair-Yazar Bekir Yurdakul ile birlikte yarışmanın seçici kurul üyelerinden Eğitimci Hakkı Karadeniz de Atatürk'le birlikte yurttaş olmanın önemine dikkat çekti ve Atatürk'ün Medeni Kanun'la birlikte kadınlarımıza verdiği değerin altını çizdi. Öğrencilere de katılımlarından dolayı teşekkür eden Karadeniz, "Atatürk'ü anlamak ve anlatmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ebediyete kadar yaşatmak demektir" diyerek de sözlerini tamamladı.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Yoğun ilgi gösterilen yarışmada birinciliği Eserkent Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Arda Keskin, ikinciliği Cemil Meriç Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Eylül Akkaya, üçüncülüğü ise Misak-ı Milli Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Ceren Altay elde etti. Dereceye girenlere ödülleri, başarı sertifikaları ve Nutuk Kitabını Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu verdi.Seçici Kurul özel ödülünü kazanan Cemil Meriç Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Cemre Kılıç'ın hediyesi ve başarı sertifikasını ise belediye meclis üyesi Servinaz Ömür takdim etti.

Yarışmada seçici kurul üyeleri olan Yunus Bekir Yurdakul, Hakkı Karadeniz, Cevat Ceylan' da fidan sertifikalarını Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun elinden aldı. Ödül töreni sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarı sertifikası ve Nutuk kitabı hediye edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi

Kompozisyonlarıyla Atatürk'ü anlattılar

Karabağlar Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Muhittin Selvitopu, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kompozisyonlarıyla Atatürk'ü anlattılar - Son Dakika


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