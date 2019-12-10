Son Dakika Haberleri: Kömürlükte gizlenen uyuşturucu maddeyi Zeus buldu
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Kömürlükte gizlenen uyuşturucu maddeyi Zeus buldu

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde bir evin kömürlüğünde Zeus isimli narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kömürlükte gizlenen uyuşturucu maddeyi Zeus buldu, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde bir evin kömürlüğünde Zeus isimli narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Aralık günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi Yeke Sokak'taki bir ikametin müştemilatında bulunan kömürlükte narkotik madde arama köpeği Zeus ile birlikte arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan detaylı aramada plastik varil içerisinde 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 470 TL para ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi V.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Edremit, Zeus, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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