Son Dakika Haberleri: Kongo'da 50 Toplu Mezar Bulundu

Kongo'da 50 Toplu Mezar Bulundu

1 saat önce

Birleşmiş Milletlerin (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan ırk merkezli katliamlarla ilgili araştırması devam ederken, ülkede 50'den fazla toplu mezarın bulunduğu açıklandı.

Kongo'da 50 Toplu Mezar Bulundu, System.String[]
Birleşmiş Milletlerin (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan ırk merkezli katliamlarla ilgili araştırması devam ederken, ülkede 50'den fazla toplu mezarın bulunduğu açıklandı.

BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti İnsan Hakları Büro Başkanı Abdoul Aziz Thioye, Batı Kongo'da bulundan Mai-Ndombe eyaletine bağlı Yumbi şehrinde 50'den fazla toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Thioye, toplu mezarların büyüklüğüne göre 5-10 cesetten yüzlerce ceset sayısına kadar ulaştığını ve ölü sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğunu aktardı. Katliamların soykırım olup olmadığı konusunda araştırmaların sürdüğünü ifade eden Thioye, gerçeklerin en kısa zamanda gün yüzüne çıkacağını söyledi.

En az 890 kişi öldürüldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 16 Aralık'ta başlayan ve üç gün süren etnik çatışmalarda en az 890 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında iki ilkokul, bir sağlık ocağı olmak üzere 465'ten fazla ev, devlet dairesi ve iş merkezinin yakıldığı veya yağmalandığı belirtilmişti. - KİNŞASA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Kongo, 3. Sayfa
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