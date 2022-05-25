Konserleri İptal Edilen Apolas Lermi: "Asıl Hedef Sayın Ekrem İmamoğlu'dur"

Sanatçı Apolas Lermi, konserlerinin iptal edilmesine ilişkin "Yazılıp çizilenler gösteriyor ki asıl hedef Sayın Ekrem İmamoğlu'dur ve ona vurmak için uydurdukları yalanlarla benim adım kullanmaktadırlar. Kirli amaçlar uğruna Karadeniz'in değerlerine ve kültürel zenginliğine karşı nefret tohumları ekenleri kınıyoruz. Dinleyicilerimizi bu yalan haberlere ve algı operasyonlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.Umarız ki Türkiye halkı bu ırkçı, bölücü, provokatör zihniyeti yargılayıp cezalandıracak demokrasiye en kısa zamanda ulaşır" dedi.

Apolas Lermi ismiyle bilinen sanatçı Abdurrahman Lermi, Denizli ve İstanbul'daki konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Lermi'nin Youtube hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"MÜZİĞE SARILMAKTAN VE ÜRETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

"Bu açıklamayı benimle gönül bağı kuran dinleyicilerime olan saygım nedeniyle yapıyorum. Bu açıklama bize saldıranlara karşı özür ya da anlayış beklentisi içermemektedir. Trabzonspor kupa töreni ile başlayan ve bir kesimin kaos yaratmak amacıyla beni de içine katarak gündeme getirdiği malum konular üzerine bir açıklama yapma gereği oluşmuştur. Uzun yıllardan beri Türkiye'de bazı aşırı ırkçı çevreler ve troller sahne adım ya da müzikal çalışmalarım nedeniyle beni hedef göstermektedir. Bununla ilgili defalarca açıklama yapmam, hukuki yollara başvuru yapmam maalesef bu saldırıları engelleyememiştir. Bu süreçleri yakınımda olan insanlar şahittir. Ancak tüm bu sorunlara rağmen müziğe sarılmaktan ve üretmekten asla vazgeçmedim, yine vazgeçmeyeceğim.

"FARKINDAYSANIZ ASIL GÜNDEM TRABZON'DUR"

Herkes şunu bilsin ki şu ana kadar yaptığım tüm çalışmalarım ve hataların arkasındayım ancak ortada suç teşkil edecek bir şey yoktur. Asıl suç yapmadığım ve söylemediğim şeyler üzerinden beni hedef göstermek, provokasyon yapmak, halkı kin ve düşmanlığa yönlendirmektir. Bu açıdan bakıldığında aklı selim olması gereken siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve derneklerin büyük çoğunluğu derin bir alçaklık ve ahlaksızlık içerisindedir. Birkaç gündür kendi mesleğine ve sorumluluğa ihanet eden bu insancıkların ağzından akan salyaları izliyoruz. Fakındaysanız asıl gündem Trabzon'dur, yani Trabzonlu siyasetçi, sanatçı, başkan, mafya, Trabzonspor, taraftar vs… Geçmişte olduğu gibi Trabzon adı üzerinden bir provokasyon organize edilmeye çalışılmaktadır.

"HİÇBİR YERDE SOYKIRIM GİBİ KONULAR HAKKINDA BİR AÇIKLAMAM YOKTUR"

Hakkımda paylaşılan haberler ve görüntüler, açıklamalar tamamen saptırılıyor. Görüntülerde konuşan kişinin kim olduğu anlaşılmadan yazılıp çizilen onlarca yanlış bilgi var. Geçmişte Yunanistan'da katıldığım bir televizyon programında arkadaşımın beni tanıtırken kurduğu cümleler üzerinden bir eleştiri var. Evet orada bir hata yapıldı ancak konuşan kişi ben değilim. Arkadaşım beni sunarken yanlış cümleler kurdu, Yunanca bilmediğim için program esnasında verdiğim tepki alkışlara karşı bir teşekkür niteliğindeydi. Arkadaşımın yaptığı bu hatalı sunum birçok açıdan elbette beni yansıtmıyor çünkü ben genelde Türkçe ve Karadeniz Rumcası dilinde müzik yapıyorum ve bu da suç değil. Seslendirdiğim şarkı ise mübadele gerçeğinin yaşattığı tramvayı ifade eden bir şarkıdır, marş değildir. Ayrıca hiçbir yerde soykırım gibi konular hakkında bir açıklamam yoktur. Bunu iddia eden herkesi ellerindeki delillerle birlikte beni mahkemeye vermeye davet ediyorum. Aksi taktirde önce benden ve ailemden sonra memleketimden ve dinleyicilerimden özür dilemeleri gerekir. Bunu yapsalar bile onları asla affetmeyeceğim.

"ASIL HEDEF SAYIN EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Maalesef başkalarının söylemleri, görüntüleri, düşünceleri üzerinden benim adım ortaya atılmıştır. Bunu yapan siyasetçilerin, gazetecilerin ve sosyal medya trollerinin farkı bir amacın peşinde olduğu gayet ortadır. Yazılıp çizilenler gösteriyor ki asıl hedef Sayın Ekrem İmamoğlu'dur ve ona vurmak için uydurdukları yalanlarla benim adım kullanmaktadırlar.

"ASIL TÜRK DÜŞMANI SİZLERSİNİZ. TOPLUMU ALDATAN YALANCILARSINIZ"

Anadolu tarihi medeniyetler tarihidir, Pontus tarihsel olarak Karadeniz bölgesinin antik çağlardaki adıdır, bir terör örgütün adı değildir. Her toplumu ifade eden semboller vardır, Alevileri, Çerkezler, Türk boylarını, o fotoğraftaki sembol Karadenizli Rumları temsil eden semboldür bir terör örgütün bayrağı değildir. Kendisine Atatürkçü deyip bana hakaret edenler; Atatürk'ün önüne serilen Yunan bayrağını çiğnemediğini ve söylediği sözleri unuttunuz mu? Dolayısıyla o sembolün önünde şarkı söylemek suç değildir. Evin duvarında Alman, İngiliz, Arabistan ya da Katar bayrağı olsaydı aynı tepkiyi göstereceğinizden şüpheliyim. Benim Türkiye ve Türk düşmanı olduğumu ifade eden gazeteler, televizyon kanalları ve siyasetçiler oldu, bunu nerede nasıl söylemişim kanıt sunsunlar asıl Türk düşmanı sizlersiniz. Toplumu aldatan yalancılarsınız.

"DİNLEYİCİLERİMİZİ BU YALAN HABERLERE VE ALGI OPERASYONLARINA KARŞI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Asıl Türkiye düşmanı bu toprakların tarihi ve kültürü üzerinden ayrımcılık yapanlardır, coğrafyasını talan edenlerdir, sanatçısını hedef gösterenler ve tüm değerlerini peşkeş çekenlerdir. Siz sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın düşmanısınız. Müzik çalışmalarımız üzerinden bizi hedef gösterenler ve asılsız iftiralarda bulunanlar başımıza gelebilecek olumsuz şeylerin sorumlusudurlar. Hukuk sistemi içerisinde bu kişilere karşı verebileceğimiz tüm mücadeleyi vereceğiz. Kirli amaçlar uğruna Karadeniz'in değerlerine ve kültürel zenginliğine karşı nefret tohumları ekenleri kınıyoruz. Dinleyicilerimizi bu yalan haberlere ve algı operasyonlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Umarız ki Türkiye halkı bu ırkçı, bölücü, provokatör zihniyeti yargılayıp cezalandıracak demokrasiye en kısa zamanda ulaşır."