Ekonomi

Konut Fiyatları Yeniden Düştü

19.01.2026 14:22
Konut fiyatları aralıkta yıllık %29 artarken, reel olarak %1,4 azalış yaşandı.

Konut fiyatlarında artış kasımda 21 ayın ardından ilk kez enflasyonun üzerine çıkarken aralık itibarıyla tekrar reel düşüşe geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne (KFE) göre, en son Ocak 2024'te yıllık bazda yüzde 1,4 reel artış gösteren konut fiyatları, şubat ayı ile birlikte düşüşe geçmiş ve reel olarak yüzde 5,1 azalmıştı.

Aradan geçen sürede en yüksek reel azalış oranı yüzde 14,9 ile Mayıs 2024'te görülürken düşüş ivmesi geçen yılın ekim ayına kadar sürmüş, kasımda yüzde 0,3'lük kısmi yükselişle artıya geçmişti.

Konut fiyatlarında reel değişim geçen yılın aralık ayı itibarıyla tekrar negatife döndü. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 204,5'e çıktı.

KFE, aralıkta yıllık yüzde 29 artarken bu dönemde reel olarak yüzde 1,4 azaldı. Böylece konut fiyatlarında son 23 ayın 22'sinde reel olarak azalış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133'e yükselmişti.

"Alım gücü açısından bakıldığında konut hala değer kaybediyor"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, rakamların çok şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Yıllıkta yüzde 29'luk nominal yükseliş görünüyor. Enflasyonla yan yana koyduğumuzda ise resim biraz değişiyor. Daha doğrusu, reel tarafta yeniden eksiye düşmüş durumdayız. Yani etiketler yukarı gidiyor gibi duruyor ama alım gücü açısından bakıldığında konut hala değer kaybediyor." dedi.

Yeni yılda faiz cephesinde beklenen kademeli gevşemeyle birlikte konut fiyatlarında yukarı yönlü bir beklenti oluştuğunu dile getiren Hepşen, "Bu, bir anda sert bir fiyat sıçraması yaratmaz ama reel düşüşün durduğu hatta bazı alanlarda toparlanmanın konuşulabildiği bir zemin oluşabilir." diye konuştu.

"Yüksek reel artışlar görmeyeceğiz"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan da reel düşüşün yaklaşık 2 yıl önce başladığını belirterek, o dönemlerde yüksek enflasyona karşı artış oranının çok düşük kaldığını hatırlattı.

Enflasyonun aşağı gelmesi ve artışların stabil kalmasıyla aradaki makasın daraldığını aktaran Akdoğan, "Konut fiyatları nominal anlamda devam etse de aralık ayı itibarıyla enflasyonun altında kalmaya devam etti. Önümüzdeki süreçte artış enflasyonun üzerine çıksa da önceki yıllarda olduğu gibi yüksek reel artışlar görmeyeceğiz. Bu açıdan bakıldığında bütçesi ve birikimi olanlar için konut alımının hala cazip olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

