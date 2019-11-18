Konya'da birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığın cezasında indirim

Konya'da birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen eski mahalle muhtarının cezası 15 yıla indirildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılan Çakan'ın avukatı, karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesine başvurdu.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de olayda "haksız tahrik" olduğu tespitiyle Çakan'ın cezasının 15 yıla indirilmesine karar verdi.

Olay

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Adalet Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 19 Ağustos 2017'de merkez Meram ilçesindeki Kozağaç mevkisinde birlikte yaşadığı Hacer Göral (45) ile içinde bulundukları otomobilde kavga etmişti.

Göral'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara teşebbüs eden Çakan, hastaneye kaldırılmıştı.

Çakan, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürme" suçlamasıyla "müebbet hapis cezası" istemiyle yargılanmış, mahkeme heyeti tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.