Konya'da Otobüs Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Otobüs Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Konya\'da Otobüs Kavgasında Bıçaklı Saldırı
17.11.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konya\'da Otobüs Kavgasında Bıçaklı Saldırı
Haber Videosu

Belediye otobüsünde tartışan Kadirhan Öztürk, eşinin gözü önünde bıçakla yaralandı.

Konya'da belediye otobüsünde tartıştığı yolcunun saldırısına uğrayan Kadirhan Öztürk (21), eşinin gözü önünde bıçakla yaralandı.

OTOBÜSTE EŞİNİN YANINDA BIÇAKLANDI

Olay, saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Kadirhan Öztürk, belirlenemeyen nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı.

Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

DURUMU AĞIR

Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan saldırgan, otobüsten inip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Polis, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Otobüs Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şule Çet davasında Berk Akand’ın tahliye iddiası yalanlandı Şule Çet davasında Berk Akand'ın tahliye iddiası yalanlandı
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti
3 şehirde alarm 100’den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı 3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşlarıyla saha kenarına geldi Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşlarıyla saha kenarına geldi
Feci kaza 2 kişi hayatını kaybetti Feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
ABD’den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü ABD'den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü
Şili’de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı Şili'de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Galatasaray’a Osimhen’den çok kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can’dan Fener taraftarını çıldırtan hamle Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

21:05
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
20:45
Bakan Güler’den Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
20:40
Samet Akaydin’a İngiltere’den sürpriz talip
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
20:27
Shakhtar Donetsk’ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı
19:56
Fatih’teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti
19:14
Mert Hakan Yandaş’ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti
19:14
4 yıl önce kaçırıldığı iddia edildi İçerik üreticisinden yanıt var
4 yıl önce kaçırıldığı iddia edildi! İçerik üreticisinden yanıt var
19:05
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
18:21
Kongo’da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı
18:17
Karadağ, Türkiye’ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor
Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 21:55:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Konya'da Otobüs Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.