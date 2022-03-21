Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta aranan şahıs yakalandı

21.03.2022 18:26
Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta aranan şahıs yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir araçtan şüphelenerek durduran polis ekipleri, araçta bulunan bir kişinin arandığını tespit etti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir araçtan şüphelenerek durduran polis ekipleri, araçta bulunan bir kişinin arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yaptığı devriye görevi esnasında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ön plakası olmayan Afyonkarahisar plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Araçta bulunan şüpheli şahısların kimlik kontrolü sırasında sürücü H.H.U'nun İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek ve kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi. H.H.U. ile araçta bulunan N.K. ve M.E. gözaltına alındı. Araç ile birlikte şüpheliler Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büroya getirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta, şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada H.H.U'nun üzerinde 2 gram metamfetamin ile ikametinde 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.E'nin üzerinde ise 6 gram metamfetamin ele geçirildi. M.E. ile N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.H.U. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. H.H.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Akşehir, Tragger, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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