"Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri! - Son Dakika

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Sağlık ocağında öldürülen hemşirenin son sözleri bu oldu: Konya'dan belalım geldi

Bugün saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez (33) ile tartıştıktan başına ateş ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliğinden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Polis ekiplerinin peşine düştüğü Uygun, kısa süre sonra Bağcılar'da yakalandı.

"KONYA'DAN BELALIM GELDİ" DEMİŞ

Olayı gören Mevlüt Koç, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. 'Polisi ara, gelsin alsın' dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı." diye konuştu.

Bir başka görgü tanığı Savaş Kuru ise "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu." ifadelerini kullandı.